¿Qué hacer con las entradas de El último de la Fila tras el cambio de A Coruña a Santiago?

Manolo García y Quimi Portet, miembros de El Último de la Fila, durante una rueda de prensa este martes en la Casa de Vacas, en el parque de El Retiro, Madrid. Foto: Ricardo Rubio/Europa Press

Debido al reciente cambio de ubicación del concierto de El último de la Fila a causa del partido de A Coruña a Santiago, la promotora ha anunciado ciertos cambios respecto a las entradas. La fecha se mantiene el 13 de junio y la cita musical será finalmente en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela.

La coincidencia del día del concierto con el partido de "play off" del Dépor, en el que se juega el ascenso a Primera División, ha sido el motivo por el que se ha tenido que descartar el estadio como escenario para el grupo de rock de Manolo García y Quimi Portet.

Así, para aquellos que tuvieran su entrada en pista y quieran seguir yendo, no tienen por qué hacer ningún cambio. Sin embargo, para los que estuvieran situados en grada se les devolverá el dinero y deberán volver a hacerse con su pase. En este caso, los tickets se podrán comprar a partir del 29 de abril a las 11:00 horas en Ticketmaster.

La promotora ha informado este jueves que pondrá a la venta entradas con un precio único de 80 euros más gastos de gestión para disfrutar del concierto de El Último de la Fila en el Auditorio Monte do Gozo

Entrada en pista

Aquellos asistentes que tenían entradas de pista y movilidad reducida para el evento en el Estadio de Riazor, cuyo precio y disposición se mantienen igual, podrán acceder al nuevo recinto sin realizar ninguna gestión adicional. En caso de que no quieran acudir al concierto en el nuevo recinto, podrán solicitar el reembolso entre este jueves y el 23 de mayo incluido a través del canal de venta por el que fueron adquiridas (Ticketmaster).

Entrada en grada

Respecto a las personas que tenían entrada de grada (Tribuna, Preferencia o Marathón), recibirán de forma automática la devolución del coste y tendrán prioridad exclusiva para comprar nuevas localidades para el Monte do Gozo durante 48 horas antes de abrir la venta general a todo el público. La preventa estará disponible desde el lunes 27 de abril a las 11:00 horas hasta el miércoles 29 a las 10:59 horas.

Venta general

La venta general de entradas para el nuevo evento de El Último de la Fila en el Auditorio Monte do Gozo de Santiago de Compostela estará disponible a partir del miércoles 29 de abril a las 11:00 horas a través de Ticketmaster, único canal oficial de venta de entradas para este evento.

¿Tienes entrada y no puedes ir?

Tengas la entrada que tengas, en caso de no querer acudir al concierto en el nuevo recinto, podrás solicitar el reembolso entre este jueves 23 de abril y el 23 de mayo, incluido a través del canal de venta por el que fueron adquiridas (Ticketmaster).