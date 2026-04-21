Dani Fernández aplaza su concierto en A Coruña al 17 de septiembre tras una lesión
El cantante iba a actuar el próximo 2 de mayo en el Coliseum, pero debido al incidente que sufrió el pasado fin de semana en el concierto de Valencia se ha visto obligado a reubicar las fechas de su gira
El concierto de Dani Fernández que se iba a celebrar en el Coliseum de A Coruña el próximo 2 de mayo ha sido pospuesto debido a una lesión, por lo que la fecha se ha reubicado al 17 de septiembre. El cantante tuvo que ser operado de urgencia el pasado fin de semana tras sufrir una aparatosa caída durante un concierto en el Roig Arena de Valencia, un accidente que ha derivado en una rotura de ligamentos en el hombro.
La noticia se daba a conocer esta mañana por el propio Dani Fernández a través de sus redes sociales. "Ya estoy en casa descansando. Han sido días complicados pero he sentido más que nunca todo vuestro apoyo. Y desde hoy mismo ya estoy en manos de profesionales para volver lo antes posible al escenario", tranquilizaba a sus seguidores tras unos días complicados.
Por recomendación médica el artista ha decidido anular los próximos conciertos de su gira en Pamplona, Avilés, A Coruña y Ciudad de México. "Mi equipo ha trabajado lo más rápido posible para que podáis reorganizaros, así que aquí van las nuevas fechas de España", señalaba. Por lo que el concierto de A Coruña ha sido reubicado al 17 de septiembre.
Asimismo, Dani Fernández explicaba que las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha y que, en el caso de no poder asistir, podrán optar a la devolución. "Vais a recibir un email en la misma dirección desde la que comprasteis las entradas donde os explicarán cómo hacerlo. Podéis solicitarlo desde el mismo día que recibáis el email hasta el próximo 5 de mayo", especificaba el cantante. Además, todas las dudas pertinentes podrán ser trasladadas a ayuda@enterticket.es.
Accidente durante el concierto en el Roig Arena de Valencia
El accidente que sufrió el artista este fin de semana sucedió en plena actuación en Valencia, mientras interpretaba uno de los temas de su gira "La Insurrección". En un movimiento cerca del borde del escenario, perdió el equilibrio y cayó ante la sorpresa del público. El concierto en el Roig Arena quedó interrumpido durante unos 25 minutos mientras el equipo médico del recinto acudía a asistirlo.
A pesar del fuerte impacto y de las visibles molestias, el cantante decidió regresar al escenario para continuar con el espectáculo, con el brazo ya inmovilizado y evidentes signos de dolor.