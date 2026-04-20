Ferrol presenta su primer gran concierto para las fiestas de 2026: Celtas Cortos en la plaza de Armas

El Ayuntamiento de Ferrol ha confirmado uno de los primeros nombres del cartel de las fiestas de verano de 2026. El alcalde, José Manuel Rey Varela, anunció este 20 de abril que la banda Celtas Cortos será una de las protagonistas del programa musical.

La formación vallisoletana actuará el próximo 26 de agosto en la plaza de Armas, en un concierto incluido en su gira conmemorativa por sus cuatro décadas sobre los escenarios. El espectáculo formará parte de la celebración estival de la ciudad y supondrá uno de los eventos destacados del calendario festivo.

Anunciado un 20 de abril, como uno de sus temas emblemáticos

El grupo, creado en 1986, alcanzó gran popularidad a principios de los años noventa con temas como 20 de abril y Cuéntame un cuento, incluidos en uno de sus trabajos más reconocidos.

A lo largo de su trayectoria han acumulado una extensa carrera con múltiples discos y cientos de conciertos, consolidándose como una de las bandas más emblemáticas del panorama nacional.

En estas cuatro décadas, Celtas Cortos ha compartido escenario con artistas como Peter Gabriel, Miguel Ríos o Silvio Rodríguez, entre otros.

Su directo en Ferrol llegará con un presupuesto municipal de 38.000 euros, dentro de la apuesta del Ayuntamiento por reforzar la programación cultural de las fiestas.