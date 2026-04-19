Viva Suecia llena el Coliseum de A Coruña con un concierto de alta intensidad

El Coliseum de A Coruña registró este sábado un lleno absoluto para recibir a Viva Suecia, en una de las citas más esperadas del calendario musical reciente en la ciudad.

Con las entradas agotadas desde hacía meses, el ambiente en el recinto ya anticipaba una noche de gran intensidad desde antes de que sonaran los primeros acordes.

El concierto arrancó con fuerza desde el primer tema, Dolor y gloria, que sirvió como declaración de intenciones de una banda que salió decidida a dominar el escenario.

La respuesta del público fue inmediata, entrando de lleno en un espectáculo marcado por el volumen, la energía y la conexión constante entre grupo y grada.

A lo largo de la actuación, el repertorio fue combinando algunos de sus temas más recientes con canciones ya consolidadas en su trayectoria, como El bien o Justo cuando el mundo apriete.

El equilibrio entre potencia sonora y momentos más emocionales fue una de las claves de la noche, manteniendo la atención del público en todo momento.