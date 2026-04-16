Noites do Porto confirma el concierto de Xoel López en A Coruña la noche de San Juan

El festival Noites do Porto 2026 ha desvelado su gran sorpresa: el concierto de Xoel López para la noche de San Xoán. La cita tendrá lugar el 23 de junio en el Puerto de A Coruña, concretamente en el muelle de Batería, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

El artista regresará a casa para ofrecer un directo muy especial en la noche más coruñesa del año.

La confirmación refuerza la apuesta del festival por la identidad local, alineada con su lema "No hay nada más de A Coruña que Noites do Porto".

La organización destaca que esta actuación busca ir más allá de la música y convertir la velada en un hito cultural y emocional para el público herculino.

Xoel López aprovechará la cita para presentar en directo su nuevo álbum, "Oniria Popular", que verá la luz este 17 de abril. Se trata de su decimoséptimo trabajo de estudio, un disco más íntimo y reflexivo, producido junto al también coruñés Adrián Seijas.

Entre los avances ya publicados figuran temas como "Campos de Castilla para siempre", "Cupido (muerte al amor romántico)" y "Sombras chinas".

Un cartel a la altura

La incorporación del músico se suma a un cartel ecléctico en el que también figuran nombres como Barry B, Curtis Harding, ELLiS·D, La Tania, Lela Soto, María José Llergo o Nadadora. El muelle de Batería volverá a ser el epicentro musical de San Juan, consolidando al festival como una propuesta "a contracorriente" que prioriza el talento y el vínculo con la ciudad.

Las entradas para este concierto ya están disponibles, a la espera de que se desvelen más detalles sobre una noche que promete convertirse en uno de los momentos más emocionantes del verano en A Coruña.