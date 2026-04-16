A Coruña perfila las discotecas del futuro: "Habrá pantallas interactivas, karaoke y fiestas temáticas"

En unos años, las pantallas ganarán protagonismo en las discotecas, donde las fiestas serán más temáticas, el DJ será el eje central y se priorizará la música en directo. Esta ha sido una de las principales conclusiones de la jornada 'La innovación en el sector del ocio y los espectáculos. Nuevos hábitos de ocio y tendencias de consumo' celebrada este jueves en A Coruña. La ciudad ostenta la Capitalidad Española del Ocio Nocturno y acogerá próximamente más citas del sector.

En la reunión de hoy, que juntó a empresarios del sector del ocio nocturno y a representantes institucionales, abordó la recuperación tras la pandemia y los cambios que llegaron con ella como el fenómeno del tardeo o la transformación de los espacios de ocio.

Vicente Pizcueta, de España de Noche, cuenta desde la ciudad herculina que en 10 años "todo va a girar en torno a las pantallas. Habrá de proximidad para hacer las comandas de bebida, pantallas para conectarte en tiempo real a locales de otras partes del mundo, efectos especiales o cabinas de karaoke dentro de los locales". Así lo ven también el 52.6% de empresarios gallegos, según un sondeo sectorial reflejado en la jornada.

A esto, Pizcueta suma la relevancia del componente espectáculo, en un contexto en el que "la gente ya no sale solo como rutina, sale a celebrar". Por eso, ganarán peso las coreografías o las animaciones y también la música en directo. Además, el DJ será una pieza central que ya es cada vez más "un elemento de admiración".

"Se aceleran los procesos que ya conocemos, pero que serán más radicales", señala.

Las fiestas temáticas y fuera del horario nocturno son otras tendencias que el sector considera que han llegado para quedarse desde las coffee parties por las mañanas hasta las sesiones del tardeo, una moda que ha cambiado el ocio en los últimos años.

La influencia del tardeo

Pizcueta explica que este "es el fenómeno social más importante de los últimos 30 años en España. Ha transformado al relación de las diferentes generaciones con el ocio y con la fiesta".

Tras la pandemia, las fiestas en horario de tarde han permitido "multiplicar por dos las franjas de actividad y de productividad". El confinamiento y la prohibición del ocio nocturno también trajo otros cambios, como la digitalización o un aumento del intererés por los reservados. Pizcueta señala que "el 76% de las discotecas de España tienen reservados, que ya ocupan un 31% del espacio de las discotecas".

A futuro, el sector no teme un menor interés de la actual generación joven por salir de fiesta. El portavoz de España de Noche razona que poblacionalmente, los jóvenes hoy en día son menos y que para las discotecas hoy en día "es tan importante captar el interés de las nuevas generaciones como recuperar el de la generación que hacía 20 años que dejó de salir". Por eso, para el 46,2% del empresariado gallego la franja de entre 30 y 40 años ganará peso en los próximos años. También prevéen que la edad de salir de fiesta se extienda hasta los 60 años.

Entre los más jóvenes, la fiesta ha cambiado, reconoce Pizcueta, citando por ejemplo el consumo por botellas en lugar de por copas.

De todas formas, ante este escenario, el 62,9% de los encuestados por el sector considera que la adaptación general a estas nuevas formas de salir de fiesta ya está en marcha, aunque no se producirá de forma mayoritaria ni simultánea en todos los establecimientos

Y para quienes teman tanto cambio, Pizcueta garantiza que "la reina de la discoteca va a seguir siendo la pista de baile y las ganas de bailar de la gente".