La Orquesta Sinfónica de Galicia conquista Londres en su gira por el Reino Unido

La Orquesta Sinfónica de Galicia culminó su concierto de Londres, eje central de su gira por el Reino Unido, con éxito absoluto, consolidando el carácter histórico de este recorrido internacional. El Cadogan Hall, con todas las entradas agotadas desde días antes, acogió una velada marcada por la intensidad artística y una respuesta entusiasta del público, que volvió a despedir a la formación gallega con una prolongada ovación.

La cita londinense contó con la presencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que quiso mostrar el respaldo institucional a la OSG en esta histórica actuación, hito de esta gira británica, no solo por el lleno absoluto, sino por la confirmación del extraordinario impacto que la OSG está generando en cada una de sus actuaciones.

"Este día marca la trayectoria de la formación, impulsada hacia su internacionalización gracias al respaldo que le mostramos desde el Concello", indicó Rey, quien recordó que el éxito de la orquesta coruñesa resulta especialmente significativo en una ciudad con un público muy especializado en música clásica y en la que actúan regularmente las mejores formaciones del mundo.

"No teníamos ninguna duda de la valía de nuestros músicos; creo que el éxito que están teniendo en la gira británica confirma lo que siempre decimos: que la OSG es un referente internacional además de una excelente embajadora de nuestra ciudad", dijo Rey.

Con este concierto, la formación supera el ecuador de su gira tras recorrer ya Bristol, Birmingham, Basingstoke, Mánchester y Londres, donde la acogida fue unánimemente triunfal. Ovaciones en pie, salas entregadas y una conexión inmediata con el público definieron un itinerario que está situando a la orquesta gallega como una de las propuestas más celebradas del circuito

Cada concierto fue, hasta ahora, una experiencia compartida en la que el repertorio —un diálogo entre la tradición española y la elegancia europea— brilló tanto por su precisión como por su capacidad evocadora. En Bristol y Basingstoke, ese vínculo se extendió más allá del programa con la interpretación como bis de 'Negra Sombra', basada en el poema de Rosalía de Castro y con arreglo de Pete Hope, en un momento de especial carga emocional que reforzó la identidad gallega ante el público internacional.

El concierto de Mánchester supuso además un punto de inflexión con el estreno mundial de 'Ruada', del compositor Fernando Buide, obra creada específicamente para esta gira y recibida con gran entusiasmo. Esta pieza, junto a la presencia de la música de Rogelio Groba en el programa inicial, consolidó el compromiso de la OSG con la creación gallega contemporánea como uno de los ejes distintivos de la gira.

Últimas fechas de la gira

Tras el éxito de Londres, la Orquesta Sinfónica de Galicia continuará su recorrido por Nottingham y Sheffield, cerrando una gira que ya ha dejado una huella profunda tanto en el público como en los escenarios británicos.

En este tramo central del circuito, la OSG no solo cultivó aplausos: reafirmó su identidad, su excelencia artística y su capacidad para emocionar más allá de cualquier frontera, confirmando que el sonido construido desde A Coruña cuenta con fuerza propia en el panorama internacional.