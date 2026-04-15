Luck Ra, Marlena, Lewis Potter y Henry Méndez se suman al Morriña Festival 2026 en A Coruña

El Morriña Festival 2026 continúa ganando peso en la escena musical con la confirmación de nuevos nombres que amplían su cartel.

Luck Ra, Marlena, Lewis Potter y Henry Méndez se incorporan a una edición que promete consolidar a A Coruña como uno de los grandes focos de música en directo del verano en Galicia.

Con estas incorporaciones, el festival refuerza una programación que mezcla sonidos urbanos, pop y electrónica, afianzando su identidad como uno de los eventos musicales más destacados del noroeste peninsular. La diversidad de estilos vuelve a ser una de sus principales señas de identidad.

Brunch Electronik aterriza por primera vez en la ciudad

Una de las grandes novedades de esta edición es la ampliación del festival al domingo con la llegada de Brunch Electronik. Se trata de uno de los encuentros de música electrónica más reconocidos de Europa, que desembarca por primera vez en el Puerto de A Coruña.

Esta incorporación supone un salto cualitativo en la propuesta del Morriña, que apuesta por ampliar la experiencia del público con una jornada adicional centrada en la electrónica de primer nivel internacional.

Alta demanda y crecimiento sostenido

El festival mantiene un ritmo de venta de entradas muy elevado, lo que confirma el fuerte interés del público en esta edición.

La organización prevé que el evento vuelva a situarse entre los más relevantes de Galicia, aspirando a consolidarse como el cuarto gran festival de la comunidad, junto a citas como O Son do Camiño, Resurrection Fest y Caudal Fest.

Este crecimiento reafirma el papel del Morriña como una de las citas imprescindibles del verano gallego.

Impacto cultural y económico en la ciudad

El Morriña Festival se ha consolidado como el gran evento musical del verano en A Coruña, reuniendo cada año a decenas de miles de asistentes. Su impacto va más allá de la música, contribuyendo a dinamizar la economía local y a reforzar la imagen de la ciudad como destino cultural de referencia en el norte de España.

Apoyo institucional clave

El evento cuenta con el respaldo de instituciones como Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de A Coruña. Este apoyo institucional ha sido fundamental para el crecimiento y consolidación del festival en el panorama musical estatal.

Con una propuesta en expansión y una respuesta masiva del público, el Morriña Festival 2026 se perfila como una de las grandes citas musicales del verano en Galicia.