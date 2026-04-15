En 3 días aterriza en A Coruña una de las mejores estrellas de la electrónica para una Wake Up épica

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El próximo 18 de abril, A Coruña se prepara para una noche que promete quedar en la memoria, al menos, de los amantes de la electrónica: la Sala Pelícano celebra su décimo aniversario por todo lo alto con la llegada del DJ sueco Eric Prydz, uno de los grandes nombres de la escena electrónica internacional.

Este evento forma parte de una serie de diez citas especiales con las que Pelícano quiere agradecer a su público una década de apoyo constante: noches de fiesta, conciertos y momentos que han convertido a la sala en un referente imprescindible del ocio nocturno en Galicia.

La celebración se enmarca además dentro de los Concertos do Xacobeo, una propuesta impulsada por la Xunta de Galicia para acercar a la comunidad algunos de los eventos musicales más destacados del panorama actual.

Diez años pueden parecer poco, pero en el caso de Pelícano han sido suficientes para consolidar un proyecto que destaca por su cuidada producción, su potente sistema de sonido y una iluminación que no deja indiferente a nadie.

La Wake Up! con Eric Prydz no será solo una fiesta de aniversario, sino una declaración de intenciones: lo mejor está por venir.

Eric Prydz se sube a la nave

Eric Prydz actuará en la Sala Pelícano

Hay noches que no necesitan presentación, y esta es una de ellas. Solo quedan 3 días para que la cabina de Pelícano reciba no solo a un DJ, sino a una figura que ha redefinido la música electrónica. Hablar de Eric Prydz es hablar de emoción, de adrenalina, de talento y de una manera única de entender el techno.

Cada set montado por Prydz es un viaje diseñado con el más mínimo detalle para vivir al máximo cada drop, cada silencio y cada melodía. No importa si ya has tenido el placer de verlo antes o si es tu primera vez, porque la sensación que vas a vivir no cambia: adrenalina pura.

Su carrera lleva más de dos décadas marcando el pulso del progressive house y el techno melódico, dejando por el camino auténticos himnos que han marcado a varias generaciones.

Desde que saltó a la fama en 2004 con Call On Me, un sample de "Valerie" de Steve Winwood de 1982, pasando por Allein, Generate, 2night, hasta Pjanoo, de gran éxito en Reino Unido, o Opus, considerada por muchos como su obra maestra y uno de los temas más importantes del género.

Sin embargo, más allá de los hits, lo que realmente define a Prydz es su capacidad de reinventarse y sorprender, porque sí, siempre logra sorprender.

Su universo va mucho más allá de 'Eric Prydz'. Con Pryda explora su lado más progresivo y emocional, creando tracks diseñados para hacer volar la pista. Como Cirez-D, en cambio, se adentra en terrenos más oscuros, demostrando gran versatilidad sin perder ni una pizca de su identidad.

Y luego está el apartado visual. Sus shows no son un simple acompañamiento, son parte fundamental de la experiencia. Producciones como 'HOLO' han marcado un antes y un después a la hora de entender los directos de música electrónica, elevándolos a un nivel casi cinematográfico.

Todo esto lo podrás vivir el próximo 18 de abril en Pelícano. Si te gusta la electrónica, ni lo dudes, y si todavía no te has animado a ir a una Wake Up, esta es tu oportunidad de alucinar y de volverte adicto a esta música y un habitual más en el Pelícano.

Todavía quedan algunas entradas, así que hazte con la tuya en este enlace antes de que sea tarde.