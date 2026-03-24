María José Llergo, Lela Soto y La Tania traerán su flamenco a Noites do Porto 2026

Noites do Porto continúa desgranando el cartel de su sexta edición con una nueva declaración de principios. Tras el anuncio del directo exclusivo en Galicia del estadounidense Curtis Harding, el festival coruñés pone ahora el foco en una de sus apuestas más firmes, como es el flamenco más auténtico y vanguardista, personificado por tres de las voces y figuras femeninas más relevantes del género: María José Llergo, Lela Soto y La Tania.

Este año, la cápsula Noites de Flamenco e Jazz se desplegará por tres espacios emblemáticos de la ciudad, como son el Jazz Filloa, Garufa Club y Teatro Colón. Lela Soto será la encargada de inaugurar el festival el lunes 22 de junio. La cantaora jerezana presentará su nuevo trabajo, El fuego que llevo dentro, en la calidez y cercanía que permite el histórico club de jazz de la calle Ciega.

La Tania llegará por primera vez a Galicia el jueves 25 de junio en el Garufa Club. Esta cita supone una oportunidad histórica para disfrutar, en un formato de proximidad, de una artista que ha llevado el baile y el cante a nuevas dimensiones.



Este primer anuncio de Noites de Flamenco e Jazz se completa con la participación de una de las voces más internacionales y revolucionarias del panorama actual: María José Llergo, que presentará el 2 de julio en A Coruña su nuevo disco. Su directo, cargado de sensibilidad y modernidad, se confirma como uno de los momentos imprescindibles de esta edición.



Las entradas para los directos de Lela Soto y La Tania ya están a la venta en la plataforma Ataquilla.com —en el caso de La Tania, también en Ticketmaster.com-; mientras que las de María José Llergo saldrán próximamente. El evento cuenta con el apoyo del Concello da Coruña, Xunta de Galicia -a través de Axencia Turismo de Galicia, en el marco de la iniciativa Concertos do Xacobeo— y Estrella Galicia.

Noites do Porto, organizado por MASGALICIA, reivindica con este nuevo anuncio su esencia de festival "a contracorriente": frente a los grandes recintos de masas, antepone la calidad de propuestas de vanguardia, la exclusividad y la experiencia del público en las salas de conciertos de la ciudad. El festival es una propuesta pensada para quienes aman la música y que se sumerge en el ecosistema cultural de la ciudad.