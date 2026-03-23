Wake Up & Dream Festival

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A Coruña pierde el Wake Up Festival: la presión ambiental precipita su traslado a Santiago

El Wake Up Festival conservará su propuesta original, con el mismo cartel de artistas y el concepto visual previsto para su celebración en el mes de junio

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El Wake Up Festival no se celebrará este año en A Coruña. El evento de música electrónica, que tenía previsto volver al parque de Bens, ha decidido trasladarse a la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, tras verse rodeado de polémica por cuestiones medioambientales.

Variedad de quesos en un mercado artesano

El cambio de ubicación llega después de las críticas de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), que advirtió del impacto acústico del festival sobre el entorno natural. La entidad ecologista señalaba que el volumen de la música podía afectar a la fauna de la zona y apuntaba a la existencia de informes técnicos desfavorables, además de dudas en las garantías ambientales del proceso.

En este contexto, los organizadores han optado por llevar el evento fuera de la ciudad. A través de un vídeo publicado en las redes sociales, el festival se despidió de A Coruña, destacando su vínculo con la ciudad desde los inicios y lamentando no haber podido mantener la cita en su ubicación habitual pese a los intentos realizados.

A pesar del traslado, el Wake Up Festival conservará su propuesta original, con el mismo cartel de artistas y el concepto visual previsto para su celebración en el mes de junio, aunque finalmente será Santiago quien lo acoja.

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se mostró prudente al valorar la situación: "En este momento no tenemos datos para poder explicarlo y es una decisión de los promotores, en todo caso. Hay un tema de carácter medioambiental y unos informes en ese sentido. Pero tanto la Consellería de Medio Ambiente como la de Cultura son los que estaban tramitando ese tema y por lo de ahora pues no tenemos nada que comunicar".

La marcha del festival supone un golpe para la agenda cultural de la ciudad y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la convivencia entre grandes eventos y la protección del entorno natural.