A Coruña pierde el Wake Up Festival: la presión ambiental precipita su traslado a Santiago

El Wake Up Festival no se celebrará este año en A Coruña. El evento de música electrónica, que tenía previsto volver al parque de Bens, ha decidido trasladarse a la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, tras verse rodeado de polémica por cuestiones medioambientales.

El cambio de ubicación llega después de las críticas de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), que advirtió del impacto acústico del festival sobre el entorno natural. La entidad ecologista señalaba que el volumen de la música podía afectar a la fauna de la zona y apuntaba a la existencia de informes técnicos desfavorables, además de dudas en las garantías ambientales del proceso.

En este contexto, los organizadores han optado por llevar el evento fuera de la ciudad. A través de un vídeo publicado en las redes sociales, el festival se despidió de A Coruña, destacando su vínculo con la ciudad desde los inicios y lamentando no haber podido mantener la cita en su ubicación habitual pese a los intentos realizados.

A pesar del traslado, el Wake Up Festival conservará su propuesta original, con el mismo cartel de artistas y el concepto visual previsto para su celebración en el mes de junio, aunque finalmente será Santiago quien lo acoja.

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se mostró prudente al valorar la situación: "En este momento no tenemos datos para poder explicarlo y es una decisión de los promotores, en todo caso. Hay un tema de carácter medioambiental y unos informes en ese sentido. Pero tanto la Consellería de Medio Ambiente como la de Cultura son los que estaban tramitando ese tema y por lo de ahora pues no tenemos nada que comunicar".

La marcha del festival supone un golpe para la agenda cultural de la ciudad y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la convivencia entre grandes eventos y la protección del entorno natural.