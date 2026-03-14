Más de 100 motos dan en A Coruña el pistoletazo de salida a EXPORock, el primer festival del año Cedida

Más de 100 motos Harley-Davidson arrancaron este sábado, 14 de marzo, por la mañana de la Torre de Hércules con destino EXPOCoruña como pistoletazo de salida al primer gran festival musical del año en A Coruña: EXPORock.

La música dio comienzo a las 12:30 horas con el grupo Agoraphobia. La banda de Boiro abrió el camino para las actuaciones de Talco, la banda italiana de ska y punk. También actuarán Soziedad Alkoholika, El Drogas, Obús, Heredeiros da Crus y Ciclonautas, entre otros.

Los asistentes podrán contemplar desde bien cerca los modelos de moto que están expuestos en el hall previo a los conciertos. Además, cuenta con un mercado vintage y un área de food trucks con una variada oferta gastronómica.

Como gran novedad el evento cuenta con una programación matinal pensada para que el espíritu del rock también se viva en familia. De manera que los menores de 16 años podrán acceder gratuitamente, en compañía de una persona adulta, y que el evento se pueda vivir como un punto de encuentro intergeneracional, abierto y accesible.