Ortigueira (A Coruña) desvela la imagen del Festival Celta 2026 y avanza nuevos artistas

El Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira ha presentado este sábado la imagen oficial de su edición de 2026 y ha avanzado parte de la programación musical que llenará la localidad de folk y música celta el próximo verano.

El acto tuvo lugar, como es habitual, en el Teatro da Beneficencia del Ayuntamiento de Ortigueira, donde también se dio a conocer el cartel ganador del concurso convocado por la organización.

La obra, titulada "Romaría", es creación de los ponteses Juan Prieto y Joseba Silvent, seleccionada entre más de cien propuestas presentadas al certamen.

Durante la presentación, el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, destacó la consolidación del evento como uno de los grandes referentes mundiales de la música celta y folk, recordando momentos recientes como la celebración en 2025 del 50 aniversario de la Escola de Gaitas de Ortigueira, uno de los hitos más emotivos de la última edición del festival.

Uno de los momentos más destacados del acto fue también el homenaje a Bruno Lozano por su trayectoria al frente de la presidencia de la Escola de Gaitas durante los últimos doce años.

El regidor le entregó el escudo del Ayuntamiento de Ortigueira como reconocimiento institucional a su trabajo y compromiso con el festival y con la agrupación.

En el apartado musical, la organización avanzó nuevos nombres que se incorporan al cartel del escenario principal de la Alameda, entre ellos Anxo Lorenzo, Rubén Alba y el trío bretón Noon, que se suman a los artistas ya confirmados Yves Lambert, Solas, Lúnasa, Valtos y Xara.

Además, también se anunció parte de las bandas que participarán en el Festival na Rúa, con actuaciones itinerantes por la localidad. Entre ellas estarán Bagad de Vannes, Banda Gaites Saxum, Grupu Etnográficu L'Oriente y Bandina Los Maruetos.