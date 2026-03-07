A Coruña acogerá el 14 de marzo la segunda edición del Torre 67 Fest de la Escuela Municipal de Música

A Coruña ultima los preparativos para la segunda edición del Torre 67 Fest, un concurso musical promovido por la Escola Municipal de Música da Coruña que busca mostrar el talento del alumnado y acercar al público el trabajo que se desarrolla en el centro.

El certamen se celebrará el próximo sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora. En esta ocasión participarán diez agrupaciones vinculadas al área de música moderna de la escuela, que subirán al escenario para competir por el primer premio.

El grupo ganador obtendrá como recompensa la posibilidad de actuar en la gala anual de la escuela, un concierto que tendrá lugar el 8 de mayo en el Teatro Colón y en el que se mostrará una selección de proyectos musicales del alumnado.

Las bandas que participarán en esta segunda edición son O bigote de Dalí, O camiño de Hércules, Starband, Red Shoes, Black Shadow, Jazzy Tower, Voltavia, El combo de Manuela, Las Cookies y Combo Number Five.

Para asistir al concurso será necesario disponer de invitación. La organización ha puesto a disposición del público 100 entradas gratuitas, que podrán recogerse previamente en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música, situadas en la calle de la Torre.

El público asistente tendrá además un papel activo en el desarrollo del certamen, ya que podrá participar en la elección del Premio del Público, que se sumará al segundo y tercer galardón que otorgará el jurado.

Está previsto que la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, acuda al evento y presida el jurado de esta edición del concurso.