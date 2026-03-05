Pedro Guerra y Javier Álvarez llenan de música el Teatro Colón de A Coruña

El Teatro Colón de A Coruña acogerá este viernes 6 de marzo un encuentro musical muy especial: Pedro Guerra y Javier Álvarez unirán sus voces y canciones en un concierto único en Galicia.

La cita dará comienzo a las 20:30 y las entradas están disponibles en Ataquilla.com.

Hace más de veinte años, Guerra y Álvarez descubrieron una conexión única que los ha llevado a compartir escenario de manera intermitente, reservando sus actuaciones para mantener la frescura y la magia de cada encuentro.

Ambos cantautores continúan desarrollando sus carreras, pero estas fechas elegidas les permiten reencontrarse con su público de manera muy especial.

Más de tres décadas después de que Pedro Guerra lanzara Golosinas con el inolvidable tema Contamíname, y de que Javier Álvarez debutara con su disco homónimo, ambos artistas siguen conquistando corazones con su sensibilidad y capacidad de emocionar a través de la música.

Organizado por el Concello de A Coruña, este concierto será el primero de la temporada que ofrecen juntos y una oportunidad única de disfrutar de su complicidad sobre el escenario en Galicia.