La nueva edición del Flores Rock de A Coruña abre inscripción para participar en la Batalla de Bandas

Arranca una nueva edición del festival Flores Rock con la apertura del período de inscripción para participar en su Batalla de Bandas. Las formaciones participantes competirán el 16 de mayo por conseguir formar parte del cartel del evento, que se celebrará en el Barrio de las Flores los días 4 y 5 de septiembre.

El Concello da Coruña organiza junto con la Plataforma Vecinal del Barrio de las Flores este evento, que se viene consolidando como una propuesta musical de gran relevancia, con actuaciones de artistas consolidados como Soziedad Alkohólica.

La primera y la segunda banda clasificadas, además de participar en el festival junto a grandes formaciones que serán anunciadas próximamente, conseguirán una sesión de grabación de un videoclip y una experiencia en un estudio de grabación, respectivamente. Las personas interesadas podrán consultar las bases y cumplimentar el formulario de inscripción en la página web del Concello.

El concurso tendrá lugar el 16 de mayo en la plaza del Sol Naciente del Barrio de las Flores. Las bandas que deseen participar en la batalla deberán enviar su solicitud antes del 22 de marzo a la dirección batallabandasfr@gmail.com.

Deberán adjuntar dos temas originales en formato mp3, ogg o ima y disponer de un repertorio en directo que tenga como mínimo un 70% de temas originales y una duración no inferior a los 50 minutos.

Las personas participantes deberán ser mayores de 18 años en el momento de la inscripción o aportar una autorización legal firmada por su padre, madre o tutor/a legal. Pueden participar formaciones o solistas con estilos musicales enmarcados dentro del rock (rock’n roll, folk rock, post rock, rhythm&blues, hard rock, stoner, garage, noise, hardcore, punk-rock) y el metal (heavy, power, thrash, speed, death, grind, black, doom, gótico, industrial, nu-metal, metal alternativo).

Fases del concurso

El concurso constará de dos fases. En la primera se seleccionará un total de ocho bandas una vez finalizado el período de inscripción. El jurado estará compuesto por los organizadores del Flores Rock, quienes determinarán las bandas seleccionadas para pasar a la fase final. Se darán a conocer a través de redes sociales el 24 de abril.

La segunda será la fase final, que tendrá lugar en directo en la plaza del Sol Naciente el próximo 16 de mayo. Las bandas seleccionadas actuarán en directo con una presentación de 25 minutos, en la que se admitirá un máximo de dos versiones de temas no originales.

El jurado estará compuesto por cinco miembros: un representante del IMCE, un/a promotor/a musical de una sala de conciertos de la ciudad, un representante de un estudio de grabación de la ciudad, un representante de una empresa de grabación de vídeo de la ciudad y un representante experto designado por la organización.