Yerai Cortés aterriza en A Coruña: actuará en el Teatro Colón de la mano de Son Estrella Galicia

El guitarrista y compositor Yerai Cortés desembarca este sábado 28 de febrero en A Coruña con una de las citas destacadas del ciclo Son Estrella Galicia, en colaboración con Beatout.

El concierto tendrá lugar en el emblemático Teatro Colón, donde el artista presentará su propuesta más íntima y personal, acompañado por su cuadro habitual de palmas y compás.

Las últimas entradas continúan disponibles a través de la web del teatro.

Nacido en Alicante en 1995, Cortés está considerado una de las voces más singulares del flamenco contemporáneo. Formado desde muy joven en la tradición, ha sabido construir un lenguaje propio que combina raíz, sensibilidad y una marcada personalidad rítmica.

Su toque equilibra respeto por el canon clásico y una mirada abierta a nuevos públicos y sonoridades.

A lo largo de su trayectoria ha compartido escenario y estudio con figuras destacadas del panorama musical, entre ellas C. Tangana, con quien colaboró en el proyecto El Madrileño y en su posterior gira internacional.

También ha trabajado junto a artistas como Israel Fernández, Niño de Elche o Rocío Márquez.

Además, fue el eje central del documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, que obtuvo dos nominaciones en los Premios Goya.

La actuación en A Coruña se plantea como un formato cuidado y cercano, al margen de su actual gira, pero manteniendo la esencia de su universo sonoro: virtuosismo, emoción y profundidad en cada pieza. Una oportunidad para disfrutar de uno de los nombres clave en la renovación del flamenco en un espacio de aforo limitado.

El concierto se enmarca en la programación de Son Estrella Galicia, iniciativa cultural impulsada por Estrella Galicia a través de Hijos de Rivera, que desde hace más de diecisiete años apoya la música en directo como elemento de identidad y conexión con el público, con presencia tanto en España como en distintos escenarios internacionales.