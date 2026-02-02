Carlos Baute escoge la Catedral de Santiago para promocionar una de sus canciones

"Si la vida fuera una canción, ¿cuál sería tu título?", así titula Carlos Baute un vídeo que ha subido a sus redes sociales con un fondo muy especial, la Catedral de Santiago. El cantante venezolano, uno de los artistas latinos más consolidados del panorama musical, ha escogido la Praza do Obradoiro para promocionar su canción ¿Quién mejor que tú?, lanzada a finales del pasado mes de octubre.

Se trata de un tema que rinde homenaje al amor real, a las conexiones que llegan para quedarse y transforman la vida. Compuesto junto con el productor colombiano Andrés Castro, colaborador habitual de figuras como Shakira, Sebastián Yatra o Carlos Vives, Baute regresa al pop latino con esta canción ofreciendo un tema íntimo y universal que celebra el amor.

Pero esta no es la primera vez que el artista pisa tierras gallegas, de hecho Carlos Baute tiene familiares en diferentes puntos de Galicia y puede presumir de tener verdaderas raíces gallegas. La abuela materna de Baute nació en O Carballiño, Ourense, tras emigrar de Venezuela para formar una familia y más de una vez se ha visto a Carlos Baute paseando por sus calles e, incluso, dar algún que otro concierto en el municipio.

Tampoco es la primera vez que el artista venezolano, con más de siete millones de oyentes mensuales, visita la capital gallega. Así, ya sea para ofrecer conciertos o para su tiempo de ocio, se le ha visto más de una vez disfrutando de la gastronomía gallega, yendo a disfrutar las tapas de los bares de la rúa do Franco o comiendo en el restaurante Casa Rosinda, donde en 2019 Baute subía en sus redes sociales un post de su cena en el local en donde agradecía "consentirnos siempre" y en el que también escribían que eran "los mejores".