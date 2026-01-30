Este es el cartel de O Son do Camiño 2026: suma a Lola Índigo, Guitarricadelafuente y Biffy Clyro

O Son do Camiño 2026 ha desvelado este viernes su cartel. El festival, que se ha convertido en todo un referente desde su nacimiento en 2018, contará del 18 al 10 de junio con las actuaciones de Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack o Guitarricadelafuente, entre otros muchos artistas nacionales e internacionales.

Katy Perry fue la primera artista confirmada para la séptima edición del evento, que el año pasado reunió a más de 125.000 personas en Monte do Gozo. Un anuncio al que siguió el de Likin Park, que ofrecerá su único concierto en un festival en España en Santiago. Dani Martín fue el tercer cabeza de cartel confirmado.

Ahora, O Son do Camiño ha desvelado el cartel para su edición de 2026, en el que ha reunido a grandes nombres del panorama musical. Todo apunta a que el festival hará un nuevo sold out, como lleva ocurriendo desde su creación. Por ahora, todavía quedan algunos abonos a la venta, que se pueden adquirir a través de la web.

Nuevos artistas confirmados

Lola Índigo, una de las grandes estrellas del pop nacional actual, llegará a Santiago con un show arrollador en el que conviven coreografías espectaculares, hits multiplatino y una puesta en escena de primer nivel.

Entre los grandes nombres internacionales también destacan los escoceses Biffy Clyro, referencia del rock alternativo europeo gracias a su sonido potente, épico y emocional y Hoobastank, referentes del rock alternativo de los 2000, quienes ofrecerán un directo cargado de nostalgia y grandes canciones que marcaron a toda una generación.



Otro de los grandes nombres del cartel es Afrojack. El DJ y productor neerlandés, ganador de un Grammy, aterriza en O Son Do Camiño con una sesión cargada de energía, grandes drops y algunos de los himnos más reconocibles de la electrónica global.



Monte do Gozo también contará con la voz de Guitarricadelafuente, que con una sensibilidad única y un imaginario muy personal se ha consolidado como una de las voces más singulares de la nueva música española.

Cartel de O Son do Camiño 2026.

El festival, además, no podía dejar de contar con Sen Senra, una de las estrellas más grandes del panorama gallego en la actualidad, quien juega en casa con su pop elegante y emocional, una propuesta que no deja de crecer y que conecta de forma especial con el público del festival.

Completando la representación gallega se suma Carlos Ares, una de las propuestas más destacadas a nivel nacional gracias a su narrativa y arrolladora personalidad.



Tras su arrollador show agotando entradas en el Movistar Arena de Madrid, Sexy Zebras traerán su ritmo, su actitud y su rock sin concesiones, garantizando uno de los directos más intensos y divertidos del festival.



Leire Martínez regresa a Santiago, presentando una nueva etapa musical en la que reafirma su identidad, con canciones luminosas y un directo cercano y emotivo, junto a Niña Polaca, la banda madrileña que se ha convertido en un fenómeno gracias a su pop-rock directo, letras generacionales y una conexión inmediata con el público.



MVRK, uno de los artistas urbanos más relevantes de 2025 y 2026, se impondrá con su sonido crudo y contemporáneo, consolidándose como una de las voces más potentes del momento.

The Bloody Beetroots, uno de los proyectos de electrónica más exitosos en Europa en el siglo XXI, llega en formato DJ set con una propuesta electrónica explosiva que mezcla punk, rave y distorsión sin límites. Compartirá cartel con Barry B y su pop alternativo, con el ex líder de Novedades Carmiña, Carlangas, o con D Valentino, cuya música hará bailar a todo el recinto de O Son Do Camiño.

Completan este anuncio, dentro de la programación de los dos escenarios principales de O Son Do Camiño 2026, Ortiga, The Molotovs, Corella, Michenlo, Sarria y Habló Pablo.

La electrónica, protagonista de nuevo

La programación de música electrónica de O Son Do Camiño es uno de los grandes reclamos del festival y este 2026 vuelve a apostar por una selección diversa y vanguardista que conecta la escena internacional con el talento emergente.



Jimi Jules, figura clave del house y el techno melódico internacional, ofrecerá un directo envolvente y refinado, mientras que Patrick Mason protagonizará un house set muy especial en formato back to back (b2b) con HAAi, una combinación explosiva de carisma, eclecticismo y libertad creativa.

DJ Gigola romperá moldes con una propuesta imprevisible que mezcla electrónica, pop y actitud club, y Héctor Oaks llevará al festival su techno crudo, rápido y sin concesiones.

Carlita desplegará su ya reconocida fusión de electrónica global, ritmos orgánicos y una energía hipnótica pensada para la pista, mientras que MCR-T aportará una visión híbrida y provocadora que une electrónica, cultura rave y energía punk.





Perel sumará su característico sonido entre el techno melódico y el pop electrónico, y desde el house más groove, Honeyluv conectará con el público a través de sesiones cargadas de ritmo y personalidad.

Paramida, referente del house y el techno de raíz clásica, aportará elegancia y sensibilidad a la pista, mientras que Hoonine propondrá un viaje sonoro sofisticado y emocional.



El festival también contará con Supergloss, DJ y productora de música techno basada en Berlín, reconocida por sus mezclas enérgicas que fusionan sonidos de los años 90 y 00, evolucionando desde el hiperpop e hip hop



La nueva generación nacional estará representada por Barbara Lago y Aida Blanco, con sesiones que se mueven con soltura entre el techno, el house y los sonidos más actuales, y Viviana Casanova aportará contundencia y energía con su potente visión del techno y el house.

Completa esta selección Caste, en representación gallega, Bego Martin, y Toutsanders.

Un festival consolidado

O Son Do Camiño regresará en 2026 al que ya es considerado uno de los recintos más emblemáticos del país, Monte do Gozo. Impulsado por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo,el festival busca superar todas sus marcas históricas en asistencia, impacto internacional y excelencia artística.



O Son Do Camiño incorpora un año más a Repsol como Partner Energético con el objetivo de reducir sus emisiones de CO2. El festival utilizará Nexa, el combustible 100% renovable de Repsol, para alimentar los grupos electrógenos que darán energía a los escenarios del festival.



Desde su debut en 2018, este gran evento musical ha agotado todos los abonos, atrayendo a miles de asistentes de los cinco continentes y consolidando a Galicia como una parada imprescindible en el circuito global de festivales.



O Son Do Camiño está producido por las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, que continúan apostando por un proyecto concebido en Galicia, desde Galicia y para el mundo.