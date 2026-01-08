SON Estrella Galicia anuncia los primeros artistas para 2026: Rusowsky, Yerai Cortés o Alizzz

SON Estrella Galicia arranca el año anunciando un buen número de artistas que durante los próximos meses actuarán en diferentes salas de la comunidad.

Rusowsky, Yerai Cortés (ambos en colaboración con BEATOUT), Alizzz, Hinds, Santiago Motorizado, Holy Fuck, Altın Gün y Tristán! & The Jazz Band Air son los artistas nacionales e internacionales de esta primera tanda de confirmaciones.

Sus conciertos tendrán lugar en ciudades como A Coruña, Vigo o Santiago de Compostela. Las entradas para todas estas fechas ya están a la venta en DICE.

Este punto de partida toma el relevo a un 2025 protagonizado por más de 125 artistas que han actuado en los más de 150 conciertos y experiencias musicales celebradas en España y en países como Reino Unido, Alemania, Portugal o Estados Unidos.

Nombres como los de pablopablo, The Horrors, Destroyer, Carlos Ares, Porridge Radio, The Vaccines, Cate Lebon, Gurriers, Biznaga, Queralt Lahoz, DEADLETTER, Depresión Sonora, Lambrini Girls, Big Special, Oracle Sisters, Osees o Dry Cleaning, entre otros muchos, han conformado una propuesta rica y diversa, sustentada sobre el talento de artistas consagrados y emergentes de todo el mundo.



Así, se ha consolidado una trayectoria que busca mostrar aquello que es diferente o que es difícil de escuchar en los formatos y lugares donde SON Estrella Galicia los programa.

El proyecto ha promovido de nuevo multitud de conciertos, festivales y experiencias musicales para amantes de la música y la cerveza, reivindicando el valor de lo local y el apoyo a las salas. Muestra de ello son las ediciones celebradas a lo largo del año de Soundhood, iniciativa que devolvió la música a los barrios en ciudades como Granada, Barcelona, A Coruña o Londres.

O la última edición de SON Estrella Galicia Posidonia, el festival ideado para quienes huyen de los festivales –único del mundo con la certificación True Platinum como Zero Waste– que volvió en octubre a la paradisíaca isla de Formentera con su característico cartel secreto.



Este año, SON Estrella Galicia vuelve con fuerza para impulsar de nuevo la cultura de proximidad como parte fundamental del tejido cultural. Las salas, los barrios o los conciertos que se viven de cerca independientemente de la envergadura del artista que se sube al escenario.

El ciclo de conciertos seguirá dibujando un mapa sonoro trepidante por todo el país. Apuestas como la de Soundhood enriquecerán un año más el ecosistema musical de cercanía. Y el festival SON Estrella Galicia Posidonia celebrará una década en la que promete ser la edición más memorable hasta la fecha. Muy pronto se irán anunciando nuevos artistas e iniciativas que a lo largo de 2026 sostendrán uno de los proyectos más disruptivos e inconformistas del panorama.