Estos son los grandes conciertos de A Coruña ya confirmados para 2026

La música forma parte de A Coruña, que se ha convertido en un referente de la escena musical actual con la celebración de numerosos conciertos de grandes artistas. Todos quieren hacer parada en la ciudad herculina, eligiendo escenarios como el Coliseum pero también los de grandes festivales como Morriña Fest, Recorda Fest o el ciclo Noites do Porto.

El público coruñés, pero también el de municipios limítrofes e incluso de otras comunidades autónomas, puede disfrutar de esta forma de las actuaciones de sus cantantes o grupos preferidos. Arde Bogotá, David Bisbal, La Raíz, Lenny Kravitz, Chayanne o Rigoberta Bandini son algunos de los artistas que han visitado la ciudad este 2025.

Una larga lista a la que se sumarán el próximo 2026 grandes nombres de la escena musical: algunos de ellos ya han agotado las entradas. Quedan todavía muchas actuaciones por confirmar para completar el gran año musical que tendrá A Coruña, pero en Quincemil hemos hecho un recopilatorio de los conciertos más grandes con fecha.

10 y 11 de enero: Sés

La cantautora coruñesa Sés.

El Teatro Colón de A Coruña acogerá los días 10 y 11 de enero de 2026 dos conciertos de SÉS, que presentará en directo su nuevo disco, Nadando na incerteza, compuesto por 13 temas originales. Las actuaciones apostarán por un formato íntimo y aquellos que quieran disfrutarlas ya pueden adquirir las entradas en Ataquilla.com.

29 de enero: Eladio Carrión

El rapero Eladio Carrión. @eladiocarrion

A Coruña será la única parada gallega de DON KBRN, el nuevo tour de Eladio Carrión. Considerado uno de los grandes referentes globales de la música urbana, el trap y el reguetón, el artista visita de esta forma por segunda vez la ciudad, tras el exitoso concierto de junio de 2024. Las entradas están a la venta a través de la página web sfx-events.com.

30 y 31 de enero: La M.O.D.A.

La M.O.D.A. en concierto.

La M.O.D.A visitará A Coruña en 2026. El grupo actuará en la sala Pelícano con un pase doble los días 30 y el 31 de enero en el marco de su nueva gira, que arrancará este mes de noviembre en Bilbao y durará más de cuatro meses, terminando en Madrid el 28 de febrero. Las entradas están a la venta para ambas jornadas.

31 de enero: Amaia

Amara anuncia gira en 2026

La cantante Amaia Romero regresará a los escenarios en 2026 con su esperada gira Arenas, y una de sus paradas será A Coruña. La artista actuará en el Coliseum el 31 de enero del próximo año. Considerada como una de las voces más queridas y singulares del panorama musical nacional, las entradas para disfrutar de su concierto están ya a la venta.

6 de febrero: Baiuca

Baiuca actuará en la Sala Pelicano de A Coruña el 6 de febrero baiucamusic

Baiuca volverá a subirse a un escenario en A Coruña tras su exitoso paso por las Fiestas de María Pita. El artista, uno de los grandes revolucionarios de la música gallega de los últimos años, actuará en la Sala Pelícano el viernes 6 de febrero del próximo año como parte de la recta final de su gira Fin do Barullo. Las entradas están a la venta.

7 de febrero: Mikel Izal

El artista Mikel Izal es una de las cabezas de cartel del Galicia Fest

El cantante y compositor Mikel Izal ofrecerá un concierto en A Coruña el 7 de febrero de 2026. El pamplonés actuará en el Coliseum, donde cerrará su gira El Miedo y El Paraíso, un disco íntimo y personal que explora nuevas sonoridades sin perder la esencia que lo convirtió en referente de la música indie nacional. Las entradas ya están a la venta.

8 de febrero: Jeff Tweedy

Imagen promocional del último disco de Jeff Tweedy.

Jeff Tweedy, líder y fundador del grupo musical estadounidense Wilco, ofrecerá un concierto en A Coruña el próximo 8 de febrero. La actuación, que forma parte del Underfest Xacobeo, tendrá como escenario el Teatro Colón y comenzará a las 20:00 horas. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com.

21 de febrero: Miguel Ríos

Miguel Ríos

Miguel Ríos ofrecerá un concierto en el Teatro Colón de A Coruña el próximo año. El granadino, considerado uno de los mejores artistas musicales del rock del país, visitará la ciudad herculina el 21 de febrero en el marco de su gira por los grandes teatros de España. Las entradas ya están a la venta.

21 de febrero: Amaral

Imagen promocional del nuevo disco de Amaral. Cedida.

Eva Amaral y Juan Aguirre vuelven a A Coruña después de siete años para presentar su último trabajo, Dolce Vita. El dúo zaragozano ofrecerá un concierto en el Coliseum el 21 de febrero del próximo año en la que será su única parada en Galicia del tour. Las entradas ya están a la venta.

27 de febrero: Efecto Pasillo

En el 2020 EFECTO PASILLO cumple el 10º años

Efecto Pasillo regresa a los escenarios gallegos y lo hará por todo lo alto. La banda canaria presentará su Oro y Diamantes Tour el próximo 27 de febrero de 2026, a las 20:30 horas, en el Teatro Colóna. El grupo repasará sus temas más emblemáticos junto a nuevas canciones. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com.

27 de febrero: Taburete

Taburete, en el Recorda Fest de A Coruña: "Siempre lo damos todo y es algo que se contagia" Taburete

La gira El Perro que Fuma de Taburete, que comienza el próximo mes de enero, hará parada en A Coruña: será el 27 de febrero en la sala Pelícano. Las entradas para disfrutar del concierto de Antón Carreño y Willy Bárcenas, que regresan a los escenarios tras más de un año, ya están a la venta.

28 de febrero: Yerai Cortés

Yerai Cortés.

El guitarrista Yerai Cortés actuará en A Coruña el 28 de febrero de 2026. Nominado al Latin Grammy y ganador de dos Premios Goya, el artista ofrecerá un espectáculo exclusivo en el Teatro Colón para el que ya es posible adquirir las entradas a través de Ataquilla.

5 de marzo: The Kooks

The Kooks actuará en A Coruña en 2026. Cedida

A Coruña acogerá en 2026 la actuación de The Kooks, uno de los grupos de indie-rock de los 2000 más influyentes. La banda británica ofrecerá un concierto en la sala Pelícano el 5 de marzo, una de sus tres únicas fechas en España junto a las de Madrid y Barcelona. Las entradas están a la venta en https://www.livenation.es/, livenation.es, https://www.ticketmaster.es/ y ticketmaster.es

14 de marzo: Miss Caffeina

Miss Caffeina en concierto.

Miss Caffeina ofrecerá un concierto en A Coruña en 2026. La ciudad herculina es una de las 10 urbes en las que la banda presentará su nuevo trabajo, Buenasuerte, que saldrá a la luz el próximo mes de octubre y que los fans coruñeses podrán disfrutar en directo el 14 de marzo de 2026. Las entradas ya están a la venta a través de este enlace.

14 de marzo: Fórmula V

Foto oficial de Fórmula V en Zamora Cedida

Fórmula V, liderada por Paco Pastor, que llegará al Teatro Colón con un espectáculo multigeneracional repleto de himnos inmortales del pop español. Lo hará justo un mes después de que El Consorcio (14 de febrero) se suba al mismo escenario. Las entradas para ambos conciertos están ya a la venta.

17 de marzo: Suede

Concierto de Suede en el Our Fest de 2023. Sergio Albert

A Coruña será la única parada gallega de Suede en su tour de 2026. La banda británica de rock alternativo ofrecerá un concierto el 17 de marzo del próximo año en la sala Pelícano dentro de su gira europea para presentar Antidepressants. Las entradas están a la venta en esmerarte.com y lasttour.com.

11 de abril: Celtas Cortos

Alberto García, Jesús Cifuentes y Goyo Yeves, miembros de Celtas Cortos. Foto: Javier Salas

El grupo de rock celta Celtas Cortos actuará en el Coliseum de A Coruña el 11 de abril de 2026, dentro de la gira con la que conmemoran sus 40 años sobre los escenarios: 40 años contando cuentos. Las entradas para disfrutar del concierto pueden adquirirse a través de las webs de Livenation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

17 de abril: Hijos de la Ruina

Hijos de la Ruina actuarán en el Coliseum de A Coruña en abril de 2026 Wikipedia

El grupo Hijos de la Ruina, formado por Recycled J y el dúo Natos y Waor, ha confirmado una parada muy especial en A Coruña el próximo 17 de abril de 2026. El concierto tendrá lugar en el Coliseum y se enmarca dentro de la gira nacional de presentación de su nuevo álbum conjunto, Hijos de la Ruina Vol. 4. Apenas quedan entradas.

18 de abril: Viva Suecia

El grupo Viva Suecia actuará el jueves 24 de julio.

Viva Suecia presentará su último disco, Hecho en tiempos de Paz, en una gira nacional con pocas paradas, entre las que se encuentra la ciudad de A Coruña. El grupo actuará en el Coliseum el sábado 18 de abril y las personas interesadas en disfrutar del concierto ya pueden adquirir las entradas.

19 de abril: concierto de Operación Triunfo

Martín canta 'Hold the line' en la Gala 0 de OT @OT_Oficial

El fenómeno Operación Triunfo volverá a llenar grandes recintos en 2026 y A Coruña será una de las paradas destacadas de su nueva gira. El 19 de abril, el Coliseum acogerá uno de los conciertos del tour oficial, en el que participarán los 16 concursantes de esta edición, entre ellos el coruñés Martín Yáñez, Tinho, que quedó tercero en la final.

24 de abril: Andy Morales

Andy Morales en un concierto junto al extinto grupo 'Andy y Lucas'. Gtres

Andy Morales, conocido por su trayectoria como integrante del popular dúo Andy y Lucas, inicia una nueva etapa artística en solitario, con un disco que verá la luz en 2026 y una gira de presentación que hará parada en A Coruña el próximo 24 de abril, a las 20:30 horas, en el Palacio de la Ópera. Las entradas estarán a la venta a través de la web del artista.

30 de abril: Rodrigo Cuevas

Rodrigo Cuevas en concierto. Cedida

Rodrigo Cuevas regresará a A Coruña en 2026 para presentar La Belleza. El artista asturiano ha anunciado las primeras fechas de su próximo tour, entre las que se incluye una única actuación en Galicia: será el 30 de abril en la ciudad herculina. El asturiano ampliará información sobre el concierto y la venta de entradas a través de la web rodrigocuevas.sexy

2 de mayo: Dani Fernández

El cantante Dani Fernández. Cristina Villarino E.E.

Dani Fernández visitará A Coruña en 2026. Lo hará de la mano La Insurrección Tour, una nueva gira que marcará una nueva etapa en su carrera y que lo llevará a los recintos más emblemáticos del país, entre ellos al Coliseum el 2 de mayo de 2026. Las entradas para el concierto ya están a la venta en www.bringthenoise.events.

9 de mayo: Iván Ferreiro

Un tesoro olvidado de Los Piratas: Iván Ferreiro lanza un adelanto de lo que será su próxima gira

El reconocido cantautor gallego Iván Ferreiro anunció una gira muy especial para conmemorar sus 35 años de trayectoria artística. Bajo el título Hoy x Ayer, este recorrido promete pasar desde sus inicios con Los Piratas hasta su consolidada carrera en solitario. La única parada que hará en Galicia será la de A Coruña el 9 de mayo y las entradas ya se pueden comprar.

15 y 16 de mayo: Dani Martín

Dani Martín en Monte do Gozo. Álvaro Ballesteros-Europa Press

El que fuera vocalista de El Canto del Loco, Dani Martín, ofrecerá dos conciertos en A Coruña el próximo año. El artista anunció una segunda fecha tras agotar las entradas para la primera. Ambas actuaciones, que forman parte de su gira 25 P*t*s Años, serán en el Coliseum y para la del 15 de mayo todavía es posible comprar una localidad.

16 de mayo: Marta Sánchez

La cantante Marta Sánchez en un photocall. Gtres

A Coruña se prepara para recibir en 2026 a Marta Sánchez, que recorrerá el país con una gira especial por sus 40 años sobre los escenarios. La cita en la ciudad herculina será el 16 de mayo de 2026 en el Palacio de la Ópera, en un espectáculo que hará repaso a su evolución artística desde los años 80 hasta la actualidad. Las entradas, ya a la venta.

23 de mayo: Bad Gyal

Bad Gyal

Bad Gyal regresa a A Coruña. Dos años después de su última visita, la artista catalana vuelve a la ciudad herculina con un nuevo espectáculo que promete poner a perrear al Coliseum. La fecha ya está marcada en el calendario: 23 de mayo de 2026, dentro de su próxima gira nacional. Todavía quedan algunas entradas a la venta.

6 de junio: Sidecars

Sidecars. Artmusic

Sidecars volverá en 2026 a A Coruña. La banda ha anunciado un concierto para el 6 de junio del próximo año en la sala Pelícano, donde presentará su último trabajo, Everest, compuesto por 13 nuevos temas. Las entradas ya están a la venta en artmusicagency.es y sidecars.es.

13 de junio: El Último de la Fila

Los cantantes Manolo García (i) y Quimi Portet (d), del ‘Último de la Fila’. Foto: Europa Press.

El estadio de Riazor acogerá el concierto de El Último de la Fila en A Coruña en 2026. El dúo catalán de pop-rock formado por Manolo García y Quimi Portet visitará la ciudad herculina el 13 de junio del próximo año y lo hará en un escenario único. Las personas interesadas en acudir al evento ya pueden comprar las entradas.

4 de julio: Pablo Alborán

Una imagen del concierto de Pablo Alborán en Fuengirola. Juan Sierra -MF

A Coruña será una de las nueve ciudades españolas que visitará Pablo Alborán en su gira Global Tour. Esta visita supondrá la quinta ocasión en la que el artista malagueño se suba al escenario del Coliseum, donde debutó en 2013 para repetir en las giras de 2015, 2018 y 2023. Las entradas están a la venta.

5 a 12 de julio: Atlantic Pride

Míriam Rodríguez presentando su álbum 'Líneas rojas'. Gtres

El Atlantic Pride 2026 confirmó la semana pasada la primera artista de su séptima edición: Miriam Rodríguez. La cantante de Pontedeume visitará A Coruña en el marco del festival, que se celebrará del 5 al 12 de julio del próximo año. Su actuación está programada para el día 10 en los Jardines de Méndez Núñez. Los conciertos del Atlantic Pride son gratuitos.

10 de julio: Carlos Rivera

El cantante Carlos Rivera. Cedida a EL ESPAÑOL

Carlos Rivera volverá a reencontrarse con el público gallego el próximo 10 de julio, fecha en la que presentará en el Coliseum de A Coruña su nueva gira ¡Vida México!. Consolidado como una de las voces más queridas de la escena latina, las entradas para disfrutar de su concierto ya pueden adquirirse a través de entradas.com y ticketmaster.es.

18 de julio: Alejandro Sanz

Alejandro Sanz, en 'La Voz' Atresmedia Televisión

Alejandro Sanz ofrecerá un concierto en A Coruña el próximo año. El artista actuará en el muelle de Batería el 18 de julio: es la primera confirmación del ciclo Coruña Sounds 2026. Sanz es uno de los cantantes que más veces ha estado en la ciudad, con 12 visitas. Las entradas para disfrutar del concierto de su gira Y ahora qué están a la venta.

22 de julio: Aitana

Aitana en un concierto en Málaga en el 2023. Sheila Ramirez / Shutterstock

A Coruña es una de las ciudades elegidas por Aitana para su próxima gira internacional Cuarto Azul World Tour 2026. La cita será en el Coliseum el 22 de julio y es la única parada anunciada por la artista en Galicia el próximo año. Las entradas ya están agotadas.

24 y 25 de julio: Morriña Fest

Myke Towers durante un concierto. EP

El Morriña Fest 2026 ya ha confirmado a los primeros artistas de su próxima edición, que se celebrará los días 24 y 25 de julio de 2026 en el puerto de A Coruña. Myke Towers, Juanes, Hard GZ y Belén Aguilera son las primeras confirmaciones, pero a ellos se sumarán muchos otros en los próximos meses.

30 de julio: Romeo Santos y Prince Royce

Romeo Santos y Prince Royce actuarán en julio de 2026 en el Puerto de A Coruña Cedida

Los cantantes Romeo Santos y Prince Royce darán un concierto en el Muelle de Batería de A Coruña el 30 de julio de 2026, dentro de la gira conjunta que unirá a los dos artistas por Europa bajo el nombre 'Mejor Tarde Que Nunca'.

El próximo verano el Puerto de A Coruña bailará a ritmo de bachata de la mano de Romeo Santos y Prince Royce. Las entradas para la cita de A Coruña saldrán a la venta próximamente a través del canal oficial de entradas.com.

'Mejor Tarde Que Nunca' es la gira que une a los dos estadounidenses para presentar su último trabajo juntos, 'Better Late Than Never', publicado el pasado mes de noviembre.

4 y 5 de septiembre: Recorda Fest

Beret y Juan Magán estarán en el Recorda Fest 2026 de A Coruña. Cedida

La IV edición del Recorda Fest de A Coruña ya tiene sus primeros artistas confirmados: Taburete, Juan Magán, Inazio, Beret, Mafalda Cardenal y gallega Hydn. Los primeros abonos para disfrutar de este festival que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre ya han salido a la venta.

11 y 12 de septiembre: La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh actuará en A Coruña en septiembre de 2026.

La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero como vocalista, hará doble parada en A Coruña el próximo año dentro de su tour Tantas cosas que contar. El grupo agotó las entradas para la primera fecha, el 11 de septiembre, tras lo que anunció que también actuaría en el Coliseum el día 12 del mismo mes. Las localidades para la segunda fecha están a la venta.

3 de noviembre: Antonio Orozco

Antonio Orozco.

Antonio Orozco anunció el pasado 12 de diciembre las fechas de su nueva gira de 2026, llamada 'La gira de mi tu vida', con la que hará parada en A Coruña. El cantante estará en la ciudad herculina el 3 de noviembre de 2026, en un concierto en el Coliseum. Las entradas para el concierto de A Coruñaya se encuentran a la venta a través de su página oficial y de emotionalevents.es.

14 de noviembre: Melendi

Melendi durante una actuación. Riff Producciones

Melendi dará un concierto en A Coruña en 2026. El artista recalará en la ciudad herculina (única fecha confirmada hasta ahora en Galicia) el 14 de noviembre del próximo año dentro de la gira Pop Rock Tour, en la que presentará su duodécimo trabajo de estudio. Las entradas están a la venta.

21 de noviembre: Raphael

Raphael dará un concierto en el Coliseum de A Coruña en noviembre de 2026 Cedida

Raphael visitará A Coruña el 21 de noviembre de 2026. El cantante, que acaba de ser nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en los Latin Grammy, actuará en el Coliseum dos años después de su último concierto en este recinto. Las entradas se pueden comprar en Ataquilla.com, la taquilla plaza de Ourense y en la web oficial del artista.

28 de noviembre: Álex Ubago

Álex Ubago.

Álex Ubago actuará en A Coruña en 2026. El artista ha anunciado siete fechas en España a su gira mundial del 25 aniversario de ¿Qué pides tú? y una de ellas es la del 28 de noviembre en el Teatro Colón de la ciudad herculina. Las entradas ya están a la venta.

5 de diciembre: Hombres G

Hombres G actuará en A Coruña en 2026. Jaime Massieu

Hombres G anunció a finales de noviembre la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026, que comenzará el 16 de mayo de 2026 en Albacete y terminará el 12 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid. A Coruña será una de las paradas del grupo, que actuará en el Coliseum el 5 de diciembre. Las entradas se pueden comprar en Livenation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y Ataquilla.com.