Romeo Santos y Prince Royce actuarán en julio de 2026 en el Puerto de A Coruña

Los dos artistas presentarán en la ciudad su gira europea conjunta 'Mejor Tarde Que Nunca'

Los cantantes Romeo Santos y Prince Royce darán un concierto en el Muelle de Batería de A Coruña el 30 de julio de 2026, dentro de la gira conjunta que unirá a los dos artistas por Europa bajo el nombre 'Mejor Tarde Que Nunca'.

Así lo ha anunciado este martes por la tarde la promotora del evento, Primer Beat Producciones, a través de sus redes sociales. "¡Lo que viene es historia! No es solo una gira, es un encuentro histórico entre dos iconos que han definido y elevado el género a nivel global", señalan.

El próximo verano el Puerto de A Coruña bailará a ritmo de bachata de la mano de Romeo Santos y Prince Royce. Las entradas para la cita de A Coruña saldrán a la venta próximamente a través del canal oficial de entradas.com.

'Mejor Tarde Que Nunca' es la gira que une a los dos estadounidenses para presentar su último trabajo juntos, 'Better Late Than Never', publicado el pasado mes de noviembre.

Este concierto se suma a otros ya confirmados para el próximo año en el Muelle de Batería, como el de Alejandro Sanz, el 18 de julio, y los festivales Morriña Fest y Record Fest.