El Recorda Fest de A Coruña sigue sumando artistas a su nueva edición 2025

El festival Recorda Fest sigue sumando nombres al cartel desde el anuncio de su nueva edición. Hydn, una de las nuevas voces del pop urbano se suma al Recorda Fest 2026, compartiendo escenario junto a Beret, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Inazio y Mafalda Cardenal.

Reconocida con el Premio Martín Códax da Música 2026 a la Mejor Artista Urbana, hydn se sitúa como uno de los nombres emergentes más sólidos del panorama musical nacional, redefiniendo desde Galicia la música pop fusionándolo con un imaginario Y2K contemporáneo donde el galenglish funciona como herramienta creativa y seña de identidad.

Tras el éxito de 'BaddeR, wicKed' (2023), hydn afronta ahora una nueva etapa con la mixtape 'Shinkansen’ (2026), puente hacia su primer álbum en el que combina raíz galega con la sensibilidad contemporánea del recession pop para situarse entre las voces más singulares de su generación.

La puesta en escena de la artista se configura como un show pop visual y coreografiado de alto impacto, construido para grandes escenarios con hasta 8 bailarines con transiciones pulidas y con una performance vocal sólida.

Desde la organización han informado de que "próximamente" se anunciarán nuevas bandas y recuerdan que puedes hacerte con tu abono a un precio de 50 euros más gastos de gestión en www.recordafest.es.