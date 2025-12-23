Así será el primer festival musical del año en A Coruña: grupos míticos de rock y parte infantil

Ya queda menos para la celebración del primer gran festival de música en A Coruña, que dará el pistoletazo de salida a un sinfín de conciertos y festivales que tendrán lugar en la ciudad herculina y su área metropolitana a lo largo de 2026. El primer evento en celebrarse será ExpoRock, que vivirá su primera edición el próximo 14 de marzo en Expocoruña.

La cita contará con un mercado vintage, una concentración de Harley-Davidson, una amplia zona de food trucks y, además, un plan perfecto para disfrutar en familia gracias a Rock in Family. De este modo, desde las 13:00 hasta las 02:30 horas, Expocoruña se convertirá en el plan ideal para los amantes del rock de todas las edades.

ExpoRock, el 14 de marzo en A Coruña

En un principio, Heredeiros da Crus formaba parte del cartel del festival Exporock, pero finalmente el grupo gallego no actuará en el evento. La salida de Javi Maneiro de la banda ha provocado la cancelación de todas las actuaciones previstas para 2026, incluida su participación en esta primera edición del festival coruñés.

A pesar de esta baja, el cartel de ExpoRock continúa tomando forma con una potente selección de artistas de primer nivel dentro del rock estatal e internacional. Hasta el momento, los grupos confirmados son Soziedad Alkoholika, El Drogas, Obús, Talco, Ciclonautas y Agoraphobia, una combinación que garantiza una jornada intensa para los amantes del rock.

Desde la organización señalan que el cartel aún no está cerrado y que en las próximas semanas se anunciarán nuevas incorporaciones.

El festival se celebrará el 14 de marzo en Expocoruña y contará con una programación pensada para todos los públicos. Los menores de 16 años podrán acceder al recinto exclusivamente en el horario comprendido entre las 13:00 y las 17:00 horas, una franja diseñada para el público familiar.

Durante esas horas tendrá lugar el espacio Rock in Familia, con actividades orientadas a niños y niñas, además de las actuaciones en directo de Agoraphobia y Talco, que pondrán la banda sonora a una tarde de rock apta para todas las edades.

A partir de las 17:00 horas, el festival dará paso a su tramo dirigido al público adulto. Desde ese momento y hasta las 02:30 horas de la madrugada, se subirán al escenario Ciclonautas, El Drogas, Soziedad Alkoholika y Obús, cuatro referentes imprescindibles del rock y el metal en español que prometen sorprender a todos los asistentes.

Más allá de los conciertos, ExpoRock ofrecerá más atractivos. Durante todo el día, el recinto contará con una amplia zona de food trucks con opciones para todos los gustos, una feria vintage con moda, discos y accesorios, así como una exposición de Harley-Davidson, que atraerá tanto a moteros como a aficionados de todo el mundo.

El precio de la entrada será de 38,50 euros y puedes hacerte con ella a través de este enlace. Si te gusta el rock y el metal, no te pierdas esta increíble cita en Expocoruña el próximo 14 de marzo de 2026.