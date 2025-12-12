Maroon 5, Martin Garrix, Danny Ocean o Rita Ora estarán en O Gozo Festival 2026 de Santiago

La cuarta edición de O Gozo Festival llegará al Monte do Gozo de Santiago de Compostela el 11 de julio de 2026, y lo hará con un espectacular cartel lleno de nombres internacionales: Maroon 5, Martin Garrix, Danny Ocean y Rita Ora. También contará con la actuación de la cantante gallega Míriam Rodríguez.

La preventa de entradas estará disponible el 17 y el 18 de diciembre en Livenation.es a las 10:00 horas. Las entradas generales se pondrán a la venta el 19 de diciembre, a las 10:00 horas, en Livenation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y Ataquilla.com.

Las primeras entradas saldrán a un precio especial de lanzamiento: 45 euros más gastos de distribución.

Artistas confirmados

De esta forma, la cuarta edición del festival contará con la presencia de Maroon 5, una de las bandas de pop más exitosas y duraderas del siglo XXI.

Ganadores de un GRAMMY y multi-platino, han vendido más de 100 millones de álbumes. Billboard los nombró la mejor banda del siglo XXI en 2025 y su historial incluye 33 éxitos en el Billboard Hot 100, con tres Diamante y 26 Platino en EE. UU, con éxitos como Moves Like Jagger, Sugar, Girls Like You y Memories.

En 2023 lanzaron su residencia en Las Vegas, M5LV, y actualmente continúa reinventado su espectáculo en vivo, llevando sus éxitos alrededor del mundo.

El ritmo electrónico vendrá de la mano de Martin Garrix, uno de los DJ y productores más jóvenes y exitosos del mundo.

Reconocido por múltiples años como el número mundial por la prestigiosa lista DJ Mag, Garrix ha colaborado con gigantes de la industria como U2, Ed Sheeran, Dua Lipa, The Weeknd y con algunos de los DJ y productores más importantes de la actualidad: Tiësto, Afrojack, Hardwell y muchos más.

A lo largo de su carrera, ha encabezado los festivales más importantes del mundo, como el Coachella o Tomorrowland. En cada show, acompañado de un gran despliegue de luces y visuales, Garrix demuestra su capacidad única de conectar y elevar al público desde detrás de sus decks.

Con más de 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y una base de fans global inmensa, se ha consolidado como una estrella indiscutible de la música electrónica.

Por su parte, Danny Ocean se ha establecido como uno de los artistas más innovadores de la música latina contemporánea.

Su trayectoria comenzó con la viralización de Me Rehúso, tema que se convirtió en la canción latina con más semanas en el Top 50 Global de Spotify y que acumula más de 2 billones de reproducciones en Spotify y 1.9 billones de vistas en YouTube, que lo ha llevado a convertirse en un referente global de la música.

En 2025, alcanzó su segundo número 1 en las listas de Billboard con Imagínate junto a Kapo, éxito que también superó los 250 millones de reproducciones combinadas y alcanzó al Top 50 Global de Spotify.

En 2024, recibió dos nominaciones a los Latin Grammy por Amor (Mejor Canción Pop) y Caracas en el 2000 con Elena Rose y Jerry Di (Canción del Año).

Este año ha sido parte de importantes festivales como Isle of Light, Estéreo Picnic y Fuego Fuego y pasará por la capital gallega en 2026.

Una de las artistas pop más destacadas del momento, Rita Ora, también estará en O Gozo Festival.

Comenzó su carrera con tan solo 16 años y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Ha colaborado con algunos de los artistas más importantes del mundo, incluyendo Calvin Harris, Liam Payne, Imanbek y Cardi B.

Con más de 35 millones de discos vendidos, múltiples certificaciones Platino y Diamante, y actuaciones en los escenarios más grandes del mundo, Rita Ora ha demostrado ser una artista capaz de reinventarse constantemente.

Con una carrera que abarca casi una década y media, sigue siendo una de las artistas más relevantes y admiradas, combinando talento, carisma y versatilidad en cada proyecto que emprende.

El acento gallego y nacional en O Gozo Festival vendrá de la mano de Miriam Rodríguez, tras su paso por la academia de Operación Triunfo y colaboraciones con Pablo López o Melendi, es una de las voces más destacadas de los últimos años en el panorama musical español.

Tras lanzar los sencillos Debilidad, Déjame cuidarte y Línea Roja, la cantante gallega lanzó su álbum líneas rojas el pasado 23 de febrero, un disco conceptual, en el que arriesga con gran variedad de sonidos y donde se refleja claramente la evolución musical que ha experimentado la artista en los últimos años.

Tras el éxito de sus dos giras anteriores y de “lo que dejaste a la mitad tour”, la artista, presentó su nuevo disco en el 'línea roja tour', gira que la llevó por las principales ciudades de nuestro país.