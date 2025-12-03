Efecto Pasillo aterriza en A Coruña con su "Oro y Diamantes Tour" el 27 de febrero

Efecto Pasillo regresa a los escenarios gallegos y lo hará por todo lo alto. La banda canaria presentará su Oro y Diamantes Tour el próximo 27 de febrero de 2026, a las 20:30 horas, en el Teatro Colón de A Coruña.

Con más de una década iluminando el panorama musical con su mezcla de pop, ritmos tropicales y buena vibra, el grupo repasará sus temas más emblemáticos —auténticos himnos generacionales— junto a nuevas canciones que formarán parte de esta gira.

El público podrá reencontrarse con éxitos como Pan y Mantequilla, Cuando me siento bien o Si te vienes a bailar, combinados con las nuevas propuestas que marcan la evolución sonora de la banda.

El Teatro Colón se convertirá así en un punto de encuentro para los seguidores que llevan años acompañando al grupo y para quienes quieran descubrir en directo la energía contagiosa que caracteriza a Efecto Pasillo. La banda ha anunciado un espectáculo renovado, con una puesta en escena pensada para disfrutar de cada nota en un entorno íntimo y vibrante.

Las entradas ya están a la venta desde 24,84 euros a través de entradas.ataquilla.com, y se espera una alta demanda para una de las citas musicales más esperadas del inicio de 2026 en la ciudad.