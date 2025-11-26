Mar de Fondo prepara nuevo disco y suma a Abraham Cupeiro y José Cancela para un adelanto especial

El disco verá la luz en abril de 2026 y celebrará sus diez años de trayectoria, que incluye uno de los himnos oficiosos del Deportivo, 1906. Habrá dos adelantos en febrero y marzo, este último con una colaboración "llamativa"

Mar de Fondo encara su décimo aniversario con un nuevo proyecto discográfico que verá la luz en abril de 2026. El grupo, que celebra diez años de trayectoria en la escena rock gallega, trabaja ya en su cuarto álbum de estudio, grabado íntegramente en Tercera Planta Estudios (Ares) bajo la producción de Manuel Ramil, referente nacional del rock y el heavy tras su labor en Mägo de Oz, Avalanch, WarCry o Adventus.

Antes del lanzamiento, la banda publicará dos adelantos: un primer single en febrero de 2026, que mostrará las claves del nuevo sonido, y un segundo avance en marzo que llegará en forma de colaboración “llamativa” para marcar este aniversario.

Ese segundo adelanto unirá a dos de los músicos gallegos con mayor proyección internacional, Abraham Cupeiro y José Cancela. Ambos han reservado tiempo en sus agendas para trabajar junto a Jesús Suárez en una pieza donde su aportación artística ha sido determinante.

Cupeiro aportará su sensibilidad para crear paisajes sonoros vinculados al mar y a las raíces gallegas, mientras que Cancela —ganador de cinco premios EMIs y actualmente inmerso en la banda sonora de una gran franquicia cinematográfica— añadirá un enfoque cinematográfico y una carga emocional característica.

La canción, que verá la luz en marzo, será un homenaje al mar, a Galicia y a quienes viven expuestos al riesgo en su día a día. Un tema sobre identidad, vértigo y supervivencia.

Con este trabajo, Mar de Fondo quiere dejar constancia de su evolución en un año clave para la banda, que afronta su futuro reafirmando su esencia y celebrando diez años de carretera y rock’n’roll.