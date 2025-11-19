Dani Fernández actuará en A Coruña el 2 de mayo de 2026

Dani Fernández visitará A Coruña en 2026. El artista ha anunciado La Insurrección Tour, una nueva gira que marcará una nueva etapa en su carrera y que lo llevará a los recintos más emblemáticos del país, entre ellos el Coliseum.

El cantante actuará en la ciudad herculina el 2 de mayo de 2026. Las entradas para el concierto salen a la venta mañana jueves desde las 17:00 horas en www.bringthenoise.events.

El artista se alzó recientemente con dos galardones en Los40 Music Awards 2025 (Mejor Disco por La Jauría y Mejor Colaboración por Y si lo hacemos, junto a Valeria Castro) reafirmando así el reconocimiento unánime del público y los medios de la industria musical. Precisamente, este nuevo tour que realiza en colaboración con Los40 no solo es una serie de conciertos, sino una declaración de intenciones y un punto de inflexión.

"Nace de una idea poderosa: la sociedad actual vive atrapada en un zoo digital, un espacio de exhibición permanente donde la validación externa condiciona la vida cotidiana. Sin embargo, incluso en este entorno hipercontrolado aparece una grieta, una luz que invita a reaccionar. La insurrección que propone Dani no es violenta, sino consciente. Un movimiento que anima a salir de la caja, abrazar la propia imperfección y desafiar la cultura del juicio constante", señalan desde la promotora.

Cartel promocional del concierto de Dani Fernández en A Coruña. Cedida

Este nuevo proyecto llega en el mejor momento de la carrera de Dani Fernández. Su álbum La Jauría entró directamente al número 1 en listas de álbumes y vinilos, y alcanzó 117 millones de streams y ya es disco de oro. Sus singles Todo Cambia y Me has invitado a bailar han logrado dos discos de platino y se han convertido en algunos de los temas más radiados del país.

En su gira anterior colgó el sold out en todas las fechas vendiendo más de 70.000 entradas, incluyendo dos Movistar Arena (Madrid). Dani Fernández es uno de los referentes del pop rock nacional y reafirma el rumbo creativo que lo ha convertido en una de las voces más relevantes de su generación.