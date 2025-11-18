El párroco coruñés José Carlos Alonso sobre Rosalía: "Muchos temen hablar de su fe. Ella no tiene miedo"

"Si no tuviera una carrera musical, probablemente estaría estudiando teología", reconocía la cantante Rosalía en una entrevista con el DJ neozelandés Zane Lowe días antes de estrenar su última creación 'Lux'. Esas mismas palabras las recordaba el padre José Carlos Alonso a Quincemil al preguntarle si había escuchado el disco de la catalana.

Aunque todavía tiene pendiente estudiarse bien las letras —que ha prometido hacerlo—, en su parroquia de Santa Cruz (Oleiros), la relación de Rosalía con la religión ha dado de qué hablar. "Algunos dicen que no son los valores que se debe inculcar a la juventud de hoy", pero ante ello, el padre se pregunta: "¿Cómo que no son? ¿Cuántos youtubers y creadores de contenido hablan de Dios hoy en día?".

Juan Carlos hace mención al Evangelio cuando Juan le dijo a Jesucristo: "Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu Nombre, y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros". Ante eso Jesús respondió. "No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi Nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros".

Entonces, ¿por qué pensar que la forma de expresarse de Rosalía no es la correcta si habla de la fe bajo su experiencia?. "No lleva a Dios a la peana, sino que lleva a Dios a su vida", explica el padre. Y es que con ello quiere decir que la cantante no busca expresar su espiritualidad como algo distante o elevado, sino como algo basado en sus vivencias y decisiones.

Y es que el concepto central del disco es "luz", es decir lux en latín. Lux nos lleva por una especie de viaje desde lo terrenal hasta lo divino, en donde la famosa emplea referencias que toma desde el catolicismo, cristianismo e incluso el sufismo islámico o el judaísmo. La artista abraza así el misticismo y la espiritualidad en un giro de guion que no ha dejado a nadie indiferente.



El disco 'Lux' de Rosalia

En esencia, 'Lux' está repleto tanto de frases como de referencias eclesiásticas directas. Como cuando en la canción de Porcelana incluye en su letra: "Ego sum lux mundi" (Yo soy la luz del mundo): perteneciente al Evangelio de Juan (8:12). Una de las citas más directas de Jesús que utiliza el disco. De hecho, lo de porcelana también va por las Santas, mujeres hacia las que Rosalía mostró su admiración y que la inspiraron para hacer el disco, tal y como explicó ella misma en la presentación del disco en México.



La experiencia religiosa de Íñigo Quintero

No es la primera vez que Dios se cuela en un hit mundial. El coruñés Íñigo Quintero llegó al top 1 internacional en Spotify con su tema "Si no estás". Muchos se creyeron que hacía referencia a un desamor, pero lo cierto es que cuando hablaba de "que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más", en realidad se refería a Dios, o a aquella persona que siempre está ahí, pase lo que pase.

Íñigo Quintero alcanza el Top 1 en Spotify Blanca González-Tarrío Gómez

Para Alonso, tanto la declaración de Rosalía como la de Íñigo Quintero no es una anécdota, sino un testimonio público difícil de encontrar hoy en día. "La gente evita manifestar sus creencias por temor a lo que digan. Ella no tiene miedo" afirma. En su opinión, lo que hace la cantante es significativo porque rompe la barrera que muchos jóvenes sienten cuando intentan hablar de espiritualidad: la idea de que la religión es algo antiguo, reservado para mayores o para quienes viven al margen de la cultura moderna.

Rosalía, desde otro lugar y con otra estética, participa del mismo gesto: usar el arte para expresar una vivencia interior que no busca convencer a nadie, sino ser auténtica. Eso, para Alonso, tiene un enorme valor en un tiempo en el que muchos jóvenes —dice— todavía sienten pudor a reconocer que creen, que rezan o que buscan trascendencia. Cuando alguien conocido lo hace públicamente, otros se sienten acompañados.

El sacerdote insiste en que la fe no es un fenómeno ajeno a la cultura juvenil actual. Al contrario: las redes están llenas de creadores que hablan de Dios con naturalidad, desde youtubers hasta tiktokeros. La música de Íñigo Quintero y las palabras de Rosalía, afirma, forman parte de esa corriente. "Que alguien tan famoso dé testimonio anima a que otros también lo den", sostiene. Y lo que dice el padre Alonso va a misa, literalmente.