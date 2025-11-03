O Ventorrillo, en A Coruña, suma una estrella: "Tocar con Los Satélites fue un sueño hecho realidad"

O Ventorrillo suma una nueva estrella a su barrio. Si el año pasado fue la pequeña Lara Nuit, de solo cinco años, la que sorprendió con su tema "Anarkía na Ghardería", este 2025 el protagonista es Brais Pardo Alvarado, un chaval de 14 años que todavía no se cree lo que vivió este fin de semana: tocar la batería con Los Satélites, su orquesta favorita.

"Fue un sueño hecho realidad", admite con una sonrisa tímida. Fan declarado de la orquesta gallega, tuvo la oportunidad de acompañar a sus artistas favoritos en el escenario. De hecho, lo de fan se le queda corto. Tanta es su admiración, que viajó hasta el pueblo de Sambreixo, en Monterroso (Lugo), para ver a Los Satélites el pasado 1 de noviembre. Lo que no se esperaba era que terminaría tocando una de Los Suaves de la mano de la orquesta Los Satélites.

Al llegar el final de la actuación, cuando se podía escuchar de fondo el tradicional cántico de "¡No te sabes, una de Los Suaves!", de repente un foco iluminó a Brais: "El cantante, me dijo: 'Venga, sube'. Y me subió al escenario", recuerda aún emocionado. Su primera vez tocando no podía ser con otra canción: "Ellos siempre la tocan para cerrar el concierto, y es también mi favorita", dice.

Los miembros de la orquesta ya lo conocían de verlo entre el público en más de una ocasión, pero aquella noche fue la primera vez que lo vieron en acción. "Sabían que tocaba, pero nunca me habían visto. Creo que se sorprendieron".

Brais tocando la batería junto a Los Satélites Cedida

Fue su noche especial. En ese instante, Brais cumplía un sueño. Al joven de 14 años le gusta la música desde que tiene memoria. "Empecé con el baile, pero a los siete años me pasé a la batería. Me encantó desde el primer día", cuenta. Pero hoy es lunes, y toca estudiar. Así nos lo cuenta desde el escritorio de su habitación. "Está estudiando, pero puede atenderos un momento", nos responde su padre, Fernando, que no dudó en presumir de su hijo por el grupo de WhatsApp de los vecinos del barrio.

Aunque quiere estudiar Ingeniería Informática, su pasión siempre ha sido la música. Y desde este fin de semana, lo tiene más claro. Su primera experiencia sobre un escenario fue el año pasado, también en las fiestas de O Ventorrillo, junto al grupo de Nunzia Giannota. Pero lo de este año fue distinto.

Cuando no está en el colegio —cursa 3º de ESO en Calasanz—, Brais dedica parte de su tiempo a mejorar en la batería. "Voy una vez a la semana a clases en la academia Adagio Cantabile, en Los Rosales", explica.

Y luego en su casa practica. Aunque a Brais le cuesta reconocerlo, su madre, Dina, nos dice la verdad: "No escucha otra cosa que no sean Los Satélites. Fue descubrirlos y se quedó con ellos".

Con Brais, O Ventorrillo ya tiene otra historia que sumar a su lista de futuras promesas musicales. Y Brais, un recuerdo que difícilmente olvidará: aquella noche en la que su orquesta favorita lo invitó a subirse al escenario...y que espera no sea la última. "No quiero robarle el puesto al batería, pero siempre puede haber un sustituto", deja caer entre risas.