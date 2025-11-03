Mañana salen a la venta las entradas para el concierto de Luz Casal en A Coruña

Los seguidores de Luz Casal podrán hacerse desde mañana martes, a las 11:00 horas, con las entradas para el concierto que la cantante ofrecerá el 11 de abril de 2026 en el Palacio de la Ópera de A Coruña, dentro de su gira Me voy a permitir, organizada por Cávea Producciones.

Las entradas estarán disponibles en Ataquilla.com y en la taquilla de la plaza de Ourense, con precios que oscilarán entre 50 y 70 euros, más los correspondientes gastos de gestión.

El concierto, que comenzará a las 20:30 horas, forma parte del tour con el que Luz Casal presenta su nuevo trabajo Me voy a permitir, un disco ecléctico y libre que reúne diez canciones y diez formas distintas de mirar el mundo, reafirmando su condición de voz imprescindible de la música española.

En esta cita coruñesa, la artista estará acompañada por su banda habitual, formada por Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma Baldo y Borja Montenegro, en un espectáculo que promete una noche de puro talento, emoción y autenticidad.