Estos son los nominados en la primera edición de los Premios da Industria Musical de Galicia

Este 2025 tendrá lugar la primera edición de los Premios da Industria Musical de Galicia. Será el 27 de noviembre con una gala en la sala Capitol de Santiago de Compostela, donde un jurado profesional premiará a los ganadores de las 14 categorías contempladas donde compiten 42 finalistas. A estos se suman dos categorías complementarias para artista del año y persona del año, que elegirá la directiva de AGEM, y un premio con votación popular a la excelencia en la experiencia del público.

Los galardones están organizados por la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) en colaboración con Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) y la Deputación da Coruña.

Fillas de Cassandra con Hibernarse o Mondra con A RONDA son dos de los proyectos que más nominaciones concentran, con cuatro cada uno en diferentes categorías.

El jurado está compuesto por Anxela Baltar, música, productora y comunicadora; Celia Carballido, productora cultural; María Baqueiro, consultora de sostenibilidad; Noel Miguélez, divulgador musical, los periodistas musicales Javier Becerra y Tito Lesende y la Fundación Paideia.

Como indica la organización en un comunicado, estos premios nacen con el objetivo de visibilizar y poner en valor trayectorias, proyectos e iniciativas musicales que destaquen por su compromiso con la creatividad, la innovación, el respeto y la sostenibilidad. La presidenta de AGEM, Patricia Hermida, explica que "a música galega vive un momento de madurez e diversidade extraordinarias. Os I Premios da Industria Musical de Galicia nacen para celebralo, para agradecer o talento e o compromiso de quen fai posible o seu crecemento, e para recoñecer o valor das persoas e proxectos que converten a nosa industria nun verdadeiro motor cultural e humano para Galicia".

Nominaciones a los I Premios da Industria Musical de Galicia

A mejor diseño de iluminación optan Laura Iturralde y José Faro “Coti”, de Nononon.lab, por Síntese horizonte, de Guadi Galego; Teresa Tresandí, por DILUVIO, de Tanxugueiras y José Faro y As Dúas e Punto, de Nononon.lab, por A RONDA, de Mondra.

En mejor implementación de sonido están nominados Iago Blanco, por La máquina del buen rollo, de The Rapants; Rubén Montes, por La boca del lobo, de Carlos Ares y Sara Martínez, por Uxía Lambona e a Banda Molona.

A mejor empresa proveedora de servicios están nominados Escena Sonora, Luxevan y Vacaline; mientras que a mejor profesional de producción optan Paco Iglesias, Victoria Blanco y Xabi Carnota.

Los candidatos a mejor manager son Aitana Cuétara, Kin Martínez y Manuel Tarrío. A mejor producción discográfica optan Iago Picó, por Pouland Studios; Juan de Dios, por Feira, de De Ninghures y Hevi, no Laboratorio Soyuz, por DE RONDA, de Mondra.

Por otra parte, en mejor puesta en escena están nominados Mondra y Daniel Rodríguez, por A RONDA; Marina Oural y Ugia Pedreira, de la Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento, por Síntese horizonte, de Guadi Galego y Tanxugueiras, por DILUVIO.

En la categoría de mejor promotor/a y programador/a son candidatos David Pedrouzo, de Todo Medre; Iván Arias, de WORK ON SUNDAY y Julio Gómez y Luis Campos, de Sinsalaudio.

Los candidatos a mejor proyecto de comunicación son el Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Rafael Alberti de A Coruña, por Aquí tamén se fala; The Office Comunicación, por el Atlantic Pride y Bring the Noise, por el Resurrection Fest Estrella Galicia.

En mejor identidad visual están nominados Zeltia Iglesias, Sofía Taboada, Daniel Rodríguez, Adriana Lado y María Ferradas por DE RONDA, de Mondra; Adrián Canoura, Carlota Pereiro y Alejandro Guillán por Barullo, de Baiuca y Lara Caeiro, Sandra Montero, Noemí Solla, Kika V Ramil, Arantxa Brandón y Fillas de Cassandra por Hibernarse, de Fillas de Cassandra.

Dentro de mejor videoclip son candidatos Lorenzo Negueruela, Melania Freire y Lara Caeiro, por En fin, que máis dá, de De

Ninghures; Santi Iglesias, Sergio “Steel” y Fillas de Cassandra, por Hibernarse, de Fillas de Cassandra y Xaime Miranda, por Ontes fun moi malo, de Grande Amore.

Los candidatos a mejor evento cultural o musical son Noites do Porto, Surfing the Lérez y WOS Festival x SON Estrella Galicia; mientras que a mejor espacio musical optan la sala Capitol, el Náutico de San Vicente y el Café Torgal.

Por último, los nominados a mejor proyecto de sostenibilidad son el Festival Agrocuir da Ulloa, el Festival de la Luz y el Festival Sinsal SON Estrella Galicia.