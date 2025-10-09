O Son do Camiño ya tiene fechas para 2026: será los días 18, 19 y 20 de junio en Santiago

O Son Do Camiño vuelve los días 18, 19 y 20 de junio de 2026 a O Monte Do Gozo. El festival regresa así un año más a Santiago de Compostela, donde se ha consolidado como el único macrofestival que ha logrado hacer sold out en todas sus ediciones desde su nacimiento en 2018.

Considerado uno de los eventos musicales imprescindibles del calendario nacional, O Son Do Camiño ya calienta motores para una nueva edición que promete volver a "batir récords de asistencia, repercusión y calidad artística", según señalan desde la organización.

El festival anunciará próximamente los primeros artistas confirmados para su edición de 2026, en la que quiere volver a "situar de nuevo a Galicia en el centro del mapa musical europeo". Y es que este evento se caracteriza por unir en un mismo espacio a músicos de talla nacional e internacional.

Amaia, Carolina Durante, Kase.O, Bad Gyal, Juan Magán, Estopa, Franz Ferdinand, Steve Aoki, Amaral o Kasabian fueron algunos de los artistas protagonistas del festival el pasado mes de junio. Una cita que logró reunir a más de 125.000 asistentes en O Monte do Gozo.

Apoyo de la Xunta

El festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo. La institución continúa como principal sponsor público, siendo desde su primera edición un partner estratégico para el nacimiento, desarrollo y crecimiento del festival.

O Son Do Camiño es un festival creado y producido por Bring The Noise y Esmerarte Industrias Creativas, dos empresas gallegas que impulsan el talento y la industria cultural de la comunidad autónoma. "Con este festival, ambas compañías siguen demostrando su compromiso con la cultura local y su capacidad para crear eventos de alcance internacional", recoge un comunicado.