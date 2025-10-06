Ofrecido por:
El Centro Xove, donde conviven música y juventud: "Es una joya tener esto en Santiago"
El local ofrece distintas actividades y programas gratuitos que ayudan a grupos emergentes en su andadura por la música. De Ninghures, Futuro Alcalde o Ulex son algunos de los proyectos que han pasado por él
También te podría interesar: El festival Rockanroleiros celebra su VIII edición este fin de semana en Oleiros (A Coruña)
En lo alto del barrio de la Almáciga, en Santiago, se encuentra el Centro Xove de Creación Cultural, un espacio dedicado para la creación cultural de los más jóvenes de la ciudad en el que pueden disfrutar, gratis, de distintas actividades, cursos y espectáculos.
Uno de los motores por los que se mueve este centro, y las personas que acuden a él, es la música. El Centro Xove ayuda a las formaciones con distintas actividades o zonas equipadas para producir y disfrutar de ella.
Espacios propios para la creación musical
El centro cuenta con tres locales de ensayo totalmente equipados, un estudio de grabación, donde las bandas pueden grabar sus demos, maquetas o videoclips, una sala principal en la que pueden ofrecer sus conciertos y distintos cursos y programas musicales.
También ofrecen toda clase de instrumentos para quién los necesite. "A parte do propio espazo, tamén lles proporcionamos instrumentos, amplificadores, micrófonos para que poidan facer os seus primeiros concertos", explica Guille, mentor de bandas del Centro Xove.
Resalta que "o que máis me din os grupos que veñen aquí é a liberdade de contar cun espazo propio de ensaio ou de gravación e todo nun mesmo local".
Para Iago Galego, cantante de Filloas, el Centro Xove es "superior a nivel humano e técnico". "Cando descubrín o Centro Xove e vin os grupos emerxentes que alí estaban, tiven claro que debía pertencer a iso", comenta, quien también bromea de que, tras seis años viviendo en la capital gallega, decidió empadronarse en ella solo para ensayar en el Centro Xove.
Iago acudió al Centro Xove a cursos de profesionalización para proyectos musicales emergentes y allí conoció a Paula Ferraz, la otra cara de su proyecto Filloas. "Sempre penso que o chegar a grandes festivais, como este ano ao Revenidas, foi grazas por toda a infraestructura e axuda que me deron no Centro Xove".
Bastian, teclista de Ginko Biloba grupo formado en este mismo centro, también destaca la calidad de los espacios del local. "É unha xoia ter isto en Santiago. Ningún da banda é de Santiago e ningún de nós viu algo parecido en ningún outro lado. O Centro Xove está a anos luz de locais de ensaio de toda Galicia".
"Ofrécenos un espazo increíble, é impresionante. É o noso sitio favorito de Santaigo", comenta también Bastian.
Aceleradora de proxectos musicais
Su programa Aceleradora de proxectos musicais ayuda a los proyectos musicales del centro a posicionarse en la industria musical y a adquirir los conocimientos necesarios.
"Preguntámoslle que precisan neste momento para o proxecto ou onde queren estar de aquí a un ano, entón facemos todo o posible para cumprir os obxectivos que eles queiran", explica Guille.
"Unha banda que está empezando a compoñer, a tocar ou comeza na súa andaina na música, precisa asesoría, nós axudámolos a ser esa guía para chegar ata o que queren facer", aclara Guille.
De esta manera, el Centro Xove no solo los ayuda musicalmente, también una parte de documentación, como puede ser "falar con promotras, os dereitos de autor, como vender o teu proxectos musical, cuestións máis de tipo legais", aclara Guille.
Iago comenta que la ayuda de Guille fue esencial para ponerse en serio con su proyecto Filloas, "sobre todo para decatarme de que estaba moi verde, ensináronme o camiño que debía percorrer e estou moi agradecido".
Durante los últimos años por el Centro Xove han ensayado, o ensayan, diversos grupos que ahora mismo están ganando mucha fuerza en el panorama musical como De Ninghures, Ulex, Fillas de Cassandra o Futuro Alcalde.
Programas de residencias del Centro Xove
El Centro Xove oferta el Programa de Residencias para proyectos musicales, teatrales o de cualquier ámbito cultural por el cual los participantes contarán con el apoyo de profesionales para impulsar su formación.
"As residencias musiciais están pensadas para proxectos profesionais ou consolidados aos que lle cedemos os espazos para as súas necesidades", explica Guille.
"A cambio pedímoslle algún tipo de contraprestación como participar nalgunha clase ou se teñen un concerto na Capitol que unha das nosas bandas sexa teloneira", aclara.
Festival Lanzadeira
Desde el año 2021, el Centro Xove organiza el Festival Lanzadeira, un evento gratuito donde los artistas y grupos de los locales de ensayo de la Almáciga presentan sus propuestas musicales al público compostelano.
La iniciativa forma parte del proceso formativo que impulsa el centro para la profesionalización de las bandas, ofreciéndoles la oportunidad de actuar en directo con apoyo técnico especializado.
"Orixinalmente naceu como se fora unha posta de largo de todo este proceso formativo ou clases maxistrais que fixemos, e este ano foi un exitazo" comenta Guille.
"Doume conta de todo o que melloramos tecnicamente e esa mellora só se pode conseguir dando estas oportunidades a grupos pequenos, grazas a esta experiencia estivemos en grandes festivais sen que nos dera un ataque de pánico"
Iago rememora cuando actuó en 2023, "doume conta de todo o que melloramos tecnicamente e esa mellora só se pode conseguir dando estas oportunidades a grupos pequenos, grazas a esta experiencia estivemos en grandes festivais sen que nos dera un ataque de pánico".
Los distintos proyectos musicales también participan en diferentes conciertos repartidos por la ciudad, como en las fiestas del barrio de San Pedro, el Banquete de Conxo o el festival Composfest. Guille explica que el Centro Xove también organiza a los grupos y formaciones en función de los distintos estilos musicales que buscan los propios eventos.
"Se non fora suficiente colócanos en moitos concertos en Santiago, acabamos o verán tocando nas festas do Apóstolo no parque de Galeras, unha localización impresionante", dice Bastian.
Centro Xove de Creación Cultural
El Centro Xove de Creación Cultural comienza este mes de octubre su programación anual de la que no se requiere conocimientos previos para participar. "Recibimos máis de 300 solicitudes", comenta María, responsable del departamento de animación sociocultural del centro.
Las actividades se encuentran en su página web y son totalmente gratuitas, financiadas por la concejalía de Mocidade del concello de Santiago de Compostela.
Dirigidas a jóvenes de entre 14 y 35 años, el centro oferta actividades como lengua de signos, primeros auxilios, yoga, cocina o clubs de senderismo. También ofrece formaciones en línea repartidas durante todo el año.
Todas aquellas personas que quieran anotarse podrán realizar su inscripción a través de info@centroxove.com aportando su nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono móvil, indicación de si estás empadronado o no en Santiago y la actividad en la que quiera participar.