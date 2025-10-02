Patti Smith actuará en la cúpula del Monte de San Pedro de A Coruña

La legendaria cantante Patti Smith actuará en A Coruña el próximo 9 de octubre. Su concierto tendrá lugar en la cúpula del Monte de San Pedro, donde Zara ha organizado un ciclo de conciertos que ponen con la estadounidense su broche final, unos días antes del cierre de las instalaciones, previsto para el día 12.

La cita tendrá lugar a las 21:00 horas. Las entradas se otorgarán mediante sorteo. Las personas interesadas en acudir al concierto deberán inscribirse entre este mismo jueves, 2 de octubre, y el próximo día 5 en la web de Zara.

La cantante, autora de éxitos como Because the Night, Dacing Barefoot o Gloria, se ha convertido en sus 50 años de trayectoria en una de las artistas más influyentes del rock. Patti Smith es también todo un referente cultural y una figura de culto, habiendo publicado a lo largo de su carrera libros de poesía y narrativa.

Su concierto cerrará un ciclo celebrado en la cúpula de San Pedro, por donde en las últimas semanas han pasado artistas como Luz Casal, The Blaze, Air o Myles Smith.

En el caso de la artista estadounidense, la última vez que ofreció un concierto en A Coruña fue dentro del festival Noroeste, actuando en la playa de Riazor ante unas 70.000 personas en agosto del 2019 y que fue, además, su primer concierto en la ciudad.