El festival Rockanroleiros celebra su VIII edición este fin de semana en Oleiros (A Coruña)

Este fin de semana, el festival Rockandroleiros celebra su VIII edición en Santa Cruz. Los conciertos tendrán lugar en la plaza Esther Pita entre el sábado 4 y el domingo 5.

El sábado la programación arranca a las 20:00 horas con J. TEIXI BAND. A las 22:00 horas actuará BURNING, una banda de rock de los años 70 y 80 y a las 0:00 horas subirán al escenario LUBACK.

El domingo la música empezará a sonar con la sesión vermú entre las 13:00 y las 15:00 horas. Por la tarde, de 16:00 a 20:00 horas habrá más actuaciones que compartirán espacio con puestos de merchandising.

La entrada a este festival, organizado por el Concello y la Asociación Músicoleiros, es gratuita.