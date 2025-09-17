Son&Mar despide el verano en A Coruña: los eventos para pasárselo en grande este fin de semana

Más de 16.000 personas disfrutaron el pasado fin de semana de los eventos que inauguraron Son&Mar: Freestyle Master Series, PetaZeta pop XXL y la Coffee Party. Tres propuestas a las que se suman desde este jueves Unifest, Modo Perreo y Wake Up Festival para despedir el verano por todo lo alto.

El Puerto de A Coruña acoge los seis eventos con los que la ciudad despide el verano por todo lo alto. Y es que el ciclo musical propone un cartel diverso ligado a diferentes estilos musicales, gastronómicos y de ocio en el que el pasado fin de semana participaron desde los más pequeños a los más mayores de la casa. Pero todavía queda mucho por celebrar.

La primera de ellas es el copeo universitario del año, que aterriza en el muelle de Batería de A Coruña mañana jueves 18 de septiembre. La fiesta celebra su primera edición con un cartel de lujo: Anxo Silva, Bacardit, Barce, Borja Solla, Dumore, Mark Deluxe, Tuxiro y Sote. Todo para lograr que los asistentes lo pasen en grande desde las 18:00 horas hasta el cierre.

Modo Perreo

El mayor festival de reggaetón antiguo se celebrará en A Coruña el 19 de septiembre. El muelle de Batería será testigo de un inolvidable viaje a grandes temazos que hicieron bailar a miles de personas y cuenta con un completo cartel.

Y es que en A Coruña sonará con fuerza la música de Danny Romero, Fuego, José de Rico, Kiko Rivera y Lorna con Mike Goldman. El ritmo no parará gracias a DJ Diego Mariño, Dr. Bosh, Planas y Unaiii.

Una amplia propuesta para la que todavía quedan algunas entradas (pocas) generales, ya que tanto las VIP como las que incluyen acceso al backstage se han agotado. Las personas interesadas en bailar al ritmo de temas como Una vaina loca pueden comprar las localidades a través de este enlace.

Un evento inigualable que ya abrió bocas a finales de agosto con una pre-fiesta que los asistentes disfrutaron en Amura. La celebración no para y el sábado será el gran evento del reggaetón antiguo de la ciudad herculina.

Wake Up Festival

Y como todo lo bueno, Son&Mar llegará a su fin este fin de semana con Wake Up Festival. Hugel, Aaron Sevilla, Lola Bozzano, Caste B2B Santiso, Hûmble B2B Pachirulo y Carlo B2B Santorino son los nombres propios del 20 de septiembre, mientras que el día 21 será el turno de Adrián Mills, Cloudy, Pastis & Buenri, Peterblue, Selecta e Isma B.

Un cartel inmejorable para despedir el verano por todo lo alto. Y es que los artistas que conforman el cartel, señala la organización, "van a dejar la ciudad del mismísimo revés" tanto el sábado como el domingo, aunque aquellos que lo prefieran pueden ir ambos días con el abono para las dos jornadas.

Las entradas para disfrutar de este evento con el que A Coruña despedirá el verano están a la venta a través de este enlace para sábado y de este para domingo. Aquellos que no quieran perderse nada de lo que está a punto de pasar en la ciudad herculina, pueden adquirir el abono para los dos días o las entradas de la after party.

Gran éxito el pasado fin de semana

A Coruña acogió el pasado fin de semana las tres primeras grandes jornadas de Son&Mar, el ciclo de seis eventos que despide el verano por todo lo alto. Más de 16.000 personas asistieron a los tres eventos programados: Freestyle Master Series, PetaZeta pop XXL y la Coffee Party.

La jornada 1 de Freestyle Master Series 2025 reunió en A Coruña a 3.500 personas que no se perdieron detalle. Chuty y Arkano, con seis puntos cada uno, fueron los ganadores de esta batalla que fue retransmitida en directo para que aquellos que no pudieron viajar, disfrutasen del espectáculo.

La música de los 90 y los 2000 sacó a bailar a unas 5.000 personas. Y es que Paulina Rubio, La Oreja de Van Gogh o Estopa fueron algunos de los artistas cuyos temas no faltaron en la fiesta PetaZeta Pop XXL el pasado sábado, un evento que hizo las delicias de los más nostálgicos.

Ya para terminar el fin de semana, la Coffee Party permitió a los asistentes desde practicar deporte hasta disfrutar de la gastronomía de A Coruña sin dejar a un lado la ambientación musical gracias al tardeo de Mestizo. Una propuesta que no se quisieron perder las más de 7.000 personas que acudieron.