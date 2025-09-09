El grupo francés Air actuará en la cúpula del Monte de San Pedro de A Coruña este jueves

El próximo jueves 11 de septiembre a las 21:00 horas, la cúpula del Monte de San Pedro acogerá el concierto del célebre grupo francés Air. Este será el tercer concierto que celebra Zara en este idílico espacio, después del de Myles Smith, el pasado 31 de julio, y más adelante el de Luz Casal, el 26 de agosto.

Aunque no se anunció de forma muy ruidosa, las entradas para el concierto de Air se adjudicaron esta misma mañana mediante un sorteo, por lo que ya no es posible acceder a una de ellas.

Este sistema difiere del utilizado en los dos conciertos anteriores, en los que solo podían acceder los 200 primeros en adquirir las entradas debido al límite de aforo.

En ocasiones pasadas, las entradas se agotaron en cuestión de segundos. La única manera de conseguir una era esperar a que se liberara alguna de las entradas adjudicadas, siendo la lista de espera de hasta 10.000 personas. De este modo, solo unos pocos lograron acceder al concierto.

Air es un grupo francés de música electrónica formado en 1995 por Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin. Se hicieron conocidos por su estilo atmosférico, envolvente y cinematográfico, que mezcla electrónica, pop, downtempo y chillout.

Cabe señalar que la fecha coincide con la vuelta de las MOP Talks en la Fundación Marta Ortega, que acogerán a Rodrigo Cortés el mismo jueves a las 19:00 horas. El concierto de Air comenzará a las 21:00, por lo que ambos eventos no coincidirán, salvo que la primera charla se alargue más de lo previsto.