Pablo y los Ciervos Dorados se alzan con la victoria en Sonidos Mans Salas en Boimorto (A Coruña)

La banda pontevedresa Pablo y los Ciervos Dorados se proclamó ganadora de la audición final del concurso Sonidos Mans Salas, organizado por la Fundación Paideia Galiza y Estudios Mans, con la colaboración de la Diputación de A Coruña.

El evento decisivo tuvo lugar en el Espazo Mans del Festival de la Luz, una cita solidaria que se celebra cada año en el municipio de Boimorto.

Junto a Pablo y los Ciervos Dorados, se presentaron en directo ante el jurado las finalistas Crúas (Vigo) y Sara Gimeno (Cangas).

La banda ganadora tendrá la oportunidad de grabar un EP y un videoclip en Estudios Mans, además de actuar en una sala de reconocido prestigio en Galicia. Las otras dos finalistas también obtendrán recompensa: la grabación de un tema y un videoclip.

Tras recibir el premio, el vocalista y músico de la banda, Pablo Corbillón, confesó que "nos hace una ilusión enorme. Ni siquiera contábamos con llegar a la final, y mucho menos con ganar. Estamos profundamente agradecidos por la oportunidad. Presentar nuestro proyecto en el Festival de la Luz es muy especial para nosotros, sobre todo al ver que nuestras canciones, que no son precisamente fáciles, encuentran su espacio y conexión con el público.”

Seis años impulsando el talento musical gallego

La sexta edición de Sonidos Mans Salas reunió desde el pasado 8 de julio un total de 82 propuestas musicales de toda Galicia a través de la web del concurso.

De ellas, 43 proceden de la provincia de A Coruña, 30 de Pontevedra, 6 de Lugo y 3 de Ourense, reflejando la diversidad y calidad del talento gallego.

Todos los temas presentados siguen disponibles online, ofreciendo un amplio panorama del panorama musical en Galicia.

El jurado encargado de evaluar la puesta en escena de los proyectos, tanto en la fase previa como en la final de Boimorto, estuvo compuesto por el periodista especializado en música Javier Becerra, la escritora y música de Pava, Lucía Aldao, y el miembro de la banda Grande Amore, Nuno Pico.