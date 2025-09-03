Arteixo (A Coruña) tendrá este sábado 12 horas de fiesta con el Festival de Sisalde

El Festival de Sisalde celebrará en Arteixo una nueva edición este sábado con 12 horas de música y fiesta. Desde las 12:00 horas, por el escenario pasarán agrupaciones gallegas e internacionales en un festival que combina la música de raíz tradicional con una gran romería popular.

El programa arrancará con la actuación del grupo Arnela, presente en el anuncio de la programación este miércoles en un acto celebrado en Arteixo.

Otros grupos participantes serán los escoceses Tanahill Weawers, la orquesta gallega Sondeseu y la banda Alana además de las agrupaciones Triskell y Xiradela, la banda Os Rexumeiros de Elviña-Castro, la banda de gaitas Abelladeira do Bierzo, Os Viqueiras y la escuela de música Entresons.

El festival, organizado por la concellería de Turismo de Arteixo, también contará con una veintena de puestos de artesanía gallega y actividades para niños y niñas en la fraga de Sisalde.

Carel del Festival Sisalde 2025 en Arteixo. Concello de Arteixo

Asimismo habrá puestos de comida con pulpo y churrasco y se podrá llevar comida.

Sobre el evento, la concelleira Patricia Amado destacó que el objetivo es recuperar las "romerías populares, onde se combinaba pasar un día en familia nun entorno natural e a música". El festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña y la Asociación Vecinal Chamín Sorrizo.