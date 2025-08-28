El Festival de la Luz regresa a Boimorto (A Coruña) con más de 40 artistas

Boimorto se prepara para acoger este fin de semana una de las citas más emblemáticas del calendario musical gallego.

El Festival de la Luz, que se celebra en la finca natal de Luz Casal, vuelve del viernes 29 al domingo 31 de agosto bajo el paraguas de los Conciertos del Xacobeo de la Xunta de Galicia.

La edición de este 2025 reunirá a más de 40 bandas y artistas con un cartel ecléctico que incluye nombres como Rozalén, Tanxugueiras, Rigoberta Bandini, Ariel Rot, Coti, Heredeiros da Crus, Depedro, Dulce Pontes, Los Toreros Muertos o Califato, entre muchos otros.

En total, serán más de 30 horas de música en directo distribuidas en cinco escenarios, a lo que se suman una amplia zona gastronómica, mercado de artesanía, cocina en vivo, actividades paralelas y juegos infantiles, en un entorno rural único y con un marcado carácter solidario.

El prime time nocturno estará protagonizado por Coti el viernes, Rozalén el sábado y Tanxugueiras el domingo, que pondrán el broche final al festival.

Tanto los abonos como las entradas para el viernes y el sábado ya están agotados, pero aún quedan las últimas disponibles para la jornada del domingo a través de la web www.festivaldelaluz.es.

Una cita con compromiso ambiental y social

Además de la música, el festival contará con un espacio de ocio promovido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, enmarcado en la iniciativa Van polo Clima.

Allí se organizarán actividades divulgativas, áreas de descanso, un photocall y propuestas participativas para sensibilizar al público sobre el cambio climático.

Conciertos del Xacobeo: más de 150 citas en Galicia

El Festival de la Luz forma parte del programa Conciertos del Xacobeo, que en 2025 impulsará más de 150 festivales, ciclos y conciertos en más de 70 localidades de toda Galicia.

La iniciativa reúne a más de 800 artistas nacionales e internacionales en eventos de referencia como O Son do Camiño, Resurrection Fest, PortAmérica, Gozo Festival, Morriña Fest, Galicia Fest o el nuevo Festival Jaleo!, entre muchos otros.

En la provincia de A Coruña, el calendario suma más de 50 grandes citas musicales, consolidando el compromiso de la Xunta con un turismo cultural, plural y de proyección internacional.