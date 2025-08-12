Guaco visitará A Coruña: ofrecerá una actuación en la Sala Pelícano el 6 de noviembre

El grupo venezolano Guaco está de gira por Europa y acudirá a un total de nueve ciudades de la Península Ibérica, entre ellas A Coruña.

De esta forma, el jueves 6 de noviembre, los artistas ofrecerán su espectáculo en la Sala Pelícano, uno de los puntos neurálgicos de ocio de la ciudad herculina.

Tenerife, Oporto, Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, Alicante y Mallorca completan el cartel de paradas, en una gira que inicialmente iba a estar compuesta por cuatro ciudades y se ha ampliado a las nueve finales.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma entradas.com, al precio de 55 euros para cada ticket.