A Coruña le reza a Siloé desde Riazor en el Festival Noroeste con más de 28.000 personas

Concierto de Siloé en el Festival Noroeste 2025 de A Coruña. Carmen G. Mariñas

Riazor, esta noche, se convirtió en un templo para la música. Más de 28.000 personas acudieron a la segunda jornada de conciertos en la playa de la 38ª edición del Festival Noroeste Estrella Galicia. Guadi Galego, Siloé y The Vaccines son los encargados de subir esta noche al escenario situado a orillas del Atlántico.

La noche comenzó con acento gallego. Guadi Galego continuó con una edición del festival en el que están destacando las voces de la tierra.

La de Cedeira, con casi 30 años de carrera, presentó hace poco su tema Inconformismo de la mano de Tanxugueiras y su último trabajo, Pélago. Contos Oníricos, con canciones como Aprendes a nadar o Ver o mar.

Guadi Galego en el Festival Noroeste 2025 de A Coruña. Carmen G. Mariñas

En A Coruña, la artista saltó al escenario recibiendo como bienvenida una ovación del público que poco a poco iba llenando la playa entre bañistas rezagados.

La artista destacó la “luz marabillosa” de la “cidade máis fermosa do país” antes de afirmar que esto va de “cantar, bailar, morrear e, sobre todo, de amor” y entonar temas como Canción popular o Bela.

Más tarde, sobre las 22:30 horas y con el sol ya oculto tras el horizonte de Riazor, fue el turno de Siloé, cuyos integrantes formaron parte del público de Guadi Galego desde prácticamente el inicio de su actuación.

El grupo de Valladolid fue el encargado de poner la nota de pop/rock con un estilo que combinan con el folk y la electrónica.

Y entre el público comenzó precisamente el concierto del grupo. El cantante, Fito Robles, sorprendió a los asistentes cantando el primer tema de la noche, La verdad, entre miles de personas que no tardaron en encender las linternas de sus móviles para acompañar al artista.

La comunión entre Siloé y sus fans se hizo evidente en A Coruña ya antes de que el grupo interpretase Reza por mí.

Concierto de Siloé en el Festival Noroeste 2025 de A Coruña. Carmen G. Mariñas

Sobre un escenario coronado con una cruz, luces en tonos que alternaban entre azules y rojos y una niebla que lo envolvía todo, Fito, Xavi y Jaco continuaban haciendo repaso a sus éxitos con Sangre en las venas o La niebla.

"El verano todavía no acabó", exclamó el cantante cuando regresó a uno de los escenarios más icónicos de las fiestas veraniegas en A Coruña.

Concierto de Siloé en el Festival Noroeste 2025 de A Coruña. Carmen G. Mariñas

La banda The Vaccines será la encargada de cerrar la noche en la playa de Riazor. Los británicos, cabeza de cartel de este año, harán un repaso a sus 15 años de trayectoria en la que resaltan éxitos como Post Break-Up Sex, I Always Knew o su de sobra conocido If You Wanna.

Antes, O Portiño ya acogió dos actuaciones en esta jornada de festival. A las 13:00 horas fue el turno de Raphael de la Ghetto, para más tarde, llegadas ya las 16:30 horas, dejar el escenario a Señora DJ.

El Noroeste despide una nueva edición este domingo

En la jornada prevista para mañana el Festival Noroeste Estrella Galicia cierra una nueva edición. Lo hará con una doble sesión en O Portiño a cargo de EME DJ (13:00 horas) y de DJ Peligro (16:00 horas).

Además, entre las 12:00 y las 20:00 horas estará abierto el Mercado da Cosecha en la misma ubicación.

Así, en O Portiño se podrán conocer proyectos como Airas Moniz, Calabizo, Cortes de Muar, Versos da Ruda, Galo Celta, A Castrexa, Os Biosbardos, Mariñeiras Daveiga, Ecocelta y Horta da Lousa.

Todas estas iniciativas estarán presentes con actividades como catas, talleres y presentaciones para que el público conozca sus productos, valores y formas de trabajar.