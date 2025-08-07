El Festival Noroeste de A Coruña estrena escenario en su primera jornada de esta edición

El Festival Noroeste Estrella Galicia arrancó este miércoles con una nueva edición y un nuevo escenario. María Pita se suma en esta ocasión a la red de ubicaciones del festival y aquí actuaron ayer Albert Pla & The Surprise Band y de La Yegros.

Pese a la poca antelación con la que se conoció el cartel —la programación se presentó el pasado sábado— de acuerdo con los datos de la organización cerca de 11.000 personas disfrutaron este miércoles de las primeras actuaciones del festival.

La banda madrileña de Los Sex, telonera de Motley Crue y Def Leppard en sus giras, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida. Lo hizo a las 13:00 horas en el Campo da Leña. La música continuó a las 14:00 horas no muy lejos, en la plaza de Azcárraga, donde actuaban Adhara & Ritman con una mezcla de estilos de base folk rock.

Llegada la tarde, fue el turno de Vieux Farka Touré en el Castillo de San Antón, J.P. Bimeni and The Black Belts y en Azcárraga, por donde también pasarían Annie and The Caldwells. El Campo da Leña fue escenario para Los Deltonos y O’Funk’illo a modo de cierre.

Pero los platos fuertes se situaron en María Pita. El escenario instalado en una de las esquinas de la plaza acogió primero a Albert Pla & The Surprise Band. El artista ofreció mucho más que un espectáculo musical, añadiéndole a este toques de humor y teatro de la mano de su banda.

A continuación llegó La Yegros con su cumbia y una energía que contagió al público.

Este jueves el Festival Noroeste Estrella Galicia continúa en Campo da Leña con Komodo (13:00 horas), Hermana Furia y Battosai (22:00 horas). Por otro lado, en la plaza de Azcárraga estarán a lo largo del día Candela Liste (14.00 horas), P.P Arnold (20.00 horas) y Tito Ramírez (23.00 horas). Ballaké Sissoko + Piers Faccini (19.00 horas) son los elegidos para ofrecer su actuación no Castillo de Santo Antón.

Queralt Lahoz (21:00 horas) junto a Mondra (22:45 horas) coronarán María Pita con sus actuaciones.

Cambio de horarios en el Mercado de Discos del Noroeste

Por otra parte, el mercado de San Agustín acoge desde hoy y hasta el sábado el Mercado de Discos del Noroeste.

Aquí habrá más de 20.000 unidades disponibles, entre LPs, CDs, singles y maxisingles, incluyendo discografías completas de algunos artistas, ediciones descatalogadas, reediciones y ofertas de casi todos los estilos. También habrá una destacada presencia de discos publicados por sellos y editoriales gallegas.

El horario de este jueves será de 16:00 a 20:00 horas. El viernes abrirá de 11:30 a 19:30 horas y el sábado de 11:30 a 15:00 horas.

Además se podrá visitar la exposición ReDiscOver con obras del ilustrador y diseñador gallego Fausto Isorna que reinterpretan portadas de discos famosas.