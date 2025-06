La pianista gallega Elsa Muñiz: "Para mí el piano es un lugar seguro donde puedo expresarme"

La pianista y compositora boirense Elsa Muñiz publica este viernes su segundo trabajo, New Beginnings, un libro-disco con el que abre una nueva etapa artística y personal. Conformado por nueve microrrelatos y nueve caligramas, la artista vuelve a recurrir al concepto de pianotelling -creado por ella misma- para combinar la música instrumental con el relato emocional de vivencias personales.

New Beginnings es una reflexión sobre el renacer, la toma de decisiones valientes y la búsqueda de la autenticidad. Un trabajo lleno de optimismo y valentía, que muestra ese momento en el que se decide romper con lo establecido y luchar por un sueño.

Este 27 de junio lanzas tu segundo libro-disco, New Beginnings, con el que inicias tanto una nueva etapa personal como artística. ¿Qué nos vamos a encontrar en este trabajo?

Este disco es un viaje emocional que pasa por todas esas fases en las que intentas emprender un nuevo camino, pero te encuentras momentos con mucha luz y también momentos más oscuros.

También marca un punto de partida para ti, en el que inicias una nueva etapa.

Exacto. El disco anterior, Memories (2018), era un viaje al pasado. Este nuevo disco es más una reflexión, un viaje introspectivo de conocerte a ti misma, de ver las posibilidades que hay de emprender, de esos nuevos comienzos y de esa ilusión. Pero también de que te puedes encontrar muchos baches y hay que tener coraje y perseverancia para continuar a pesar de todo.

¿Qué esperas generar en el oyente cuando escuche (y lea) este disco?

Que se pare un momento porque vivimos con mucha prisa, en un mundo de la inmediatez, de estar trabajando mucho y de perder tiempo con cosas que no son realmente relevantes para el ser humano. Este disco pretende volver a la emoción, al sentimiento, a la reflexión, pretende que el oyente se pare, escuche y lea el disco.

¿Cómo y cuándo surge tu interés por el piano?

Siendo muy pequeña, cuando mis padres me regalaron un teclado. Empezó como un juego, me apunté a música como una actividad extraescolar más, pero que luego ya se convirtió en algo más serio al ir al conservatorio.

¿Tenías claro que te querías dedicar a la música?

Sí, desde pequeña tenía muy claro que quería dedicarme a esto. Creo que si no me hubiesen regalado ese piano, si no me hubiesen apuntado a clases de piano, nunca lo hubiese descubierto. Pero al ver que me gustaba intenté luchar por ello. Para mí el piano es un lugar de refugio y de terapia, un lugar seguro donde puedo expresarme.

En la primera etapa de tu carrera no estabas tan centrada en la composición.

En esa primera etapa estaba más centrada en la interpretación, por eso me fui a Varsovia para desarrollar la técnica pianística e intentar tener una formación lo más completa posible. La composición para mí era una vía de escape en esa interpretación clásica tan estricta. Era ese momento de reflexión, de poder expresarme a través del piano y de mis composiciones.

¿La parte docente cómo la recuerdas?

Con mucho cariño. Ahora mismo no tengo el tiempo físico para dedicarle, pero sí me gustaría retomarlo en algún momento con talleres. Me gusta el trato con las personas y ayudarlas a crecer como me ayudaron a mí.

El libro que publiqué en 2022 con ayuda de la Xunta y de la SGAE (Memories: Siete piezas para piano) es un libro didáctico en el que los estudiantes de música pueden encontrar un referente femenino que a veces falta en la música clásica. Sabemos de Chopin, de Beethoven, de grandes compositores, pero las grandes compositoras están un poco apagadas y en un segundo plano en la historia. Es necesario que las niñas y niños tengan referentes y puedan ver que las mujeres podemos componer y crear música.

La pianista gallega Elsa Muñiz. Cedida

¿Qué te llevó a tomar la decisión de centrarte más en tu faceta compositora?

Creo que era el momento. En 2018 me dije quiero enseñarle al mundo mis composiciones. Las tenía ahí guardadas en un cajón y no me atrevía a dar ese paso de comunicarlas y presentarlas a los oyentes, más que nada por miedo al qué dirán.

Se lo comentaba a mi familia y a mis amigos y me decían por qué no. Funcionó bien, a la gente le gustó y fue un impulso de que realmente sí que puede ser una vía de futuro. Me impulsó a hacerlo el apoyo de la gente, pero sí que es verdad que antes de tener ese apoyo tienes que tener la valentía de lanzarte.

¿Y cómo nació la idea de empezar a hacer pianotelling?

Quería que los oyentes de música clásica y los oyentes casuales, es decir, la gente que no está acostumbrada a escuchar música clásica, le diera una oportunidad. Es una manera de combinar dos de mis pasiones, la literatura y la música, unirlas en un solo concepto y que la gente pueda, a través de la escucha, crear un proceso total.

Que no sea una charla o una narración, sino un proceso completo de música y literatura, una experiencia multidisciplinar en la que el oyente pueda sentir, reflexionar y crear una experiencia más completa. Es música con pequeñas píldoras que hagan reflexionar, sentir y darle una oportunidad a la música instrumental que hoy en día está en un segundo o tercer plano.

Empezaste con los pianotelling en el anterior disco. ¿Cómo fue la respuesta del público?

Muy buena. En Spotify escuchas la pieza, pero no ves la historia, no la puedes imaginar ni sentir. Pero cuando lo presento en directo a la gente se le remueven muchas cosas. Al final son muchas emociones, son historias y fases de la vida por las que todos hemos pasado, como la pérdida de un ser querido, la esperanza o la ilusión. Se trata de un viaje por nuestras emociones en la que el espectador se pueda sentir muy identificado porque son situaciones que todos hemos vivido.

¿Hay mucha parte personal en los relatos?

Sí, intento plasmar en el pianotelling todas estas emociones. La portada del disco representa un nuevo camino lleno de muchísimas emociones, tanto positivas como negativas. Pero al final se reduce en la última frase que aparece, de Benedetti, que dice 'Solo imagina lo precioso que puede ser arriesgarse y que todo salga bien'. Es intentar ver lo positivo que puede ser arriesgarse.

¿Resulta difícil abrirse y compartir tus emociones?

Sí, porque no está de moda contarlo todo. Intento que sea personal, pero también universal, que todos nos podamos sentir identificados y que la gente pueda reflexionar alrededor del disco, no sobre mis emociones, sino sobre las que todos tenemos. Sí que me siento un poco desnuda porque estoy contando cosas muy personales, pero creo que eso es lo que lo hace auténtico. Este renacer musical puede ayudar a mucha gente.

Quiero que el disco tenga un poco esa función social de ayuda, de empatía, de ponerse en un lugar del otro. De hecho, en el disco hay piezas que también tratan temas sociales, como puede ser el dolor por las guerras, la salud mental… El artista tiene que posicionarse y tratar en sus obras lo que está pasando en la vida cotidiana. No puedes componer desde tu habitación sin tener contacto con el mundo exterior.

¿Qué papel ha tenido Boiro y Galicia en tu desarrollo como artista?

Hay una parte de Galicia en el disco por lo importante que ha sido y son mis raíces en mi música y en mi manera de componer. Igual que Boiro, que es el lugar donde nací, donde me crié. Boiro está muy presente en el disco porque casi todas las piezas han sido creadas allí. Es mi casa. De hecho, quise que uno de los videoclips fuese grabado ahí como símbolo de este renacer.

Necesitaba grabar un vídeo para esa Elsa pequeña, volver a los inicios, a un renacer musical y demostrar que los sueños se pueden cumplir y puedes lograr casi todo lo que quieras.

La pianista gallega Elsa Muñiz. Cedida

También está presente el Camino de Santiago.

Sí, hay una pieza que está dedicada al Camino de Santiago, se llama Sailing the Way. Es una manera de representar todas las fases de este proceso creativo a través del Camino de Santiago. Al igual que en el Camino, hay momentos de luz, de esperanza, de cansancio. Es un viaje en el que también se junta mi amor por el mar y por Galicia, por el Camino de Santiago, por las raíces. Es muy importante en el disco porque forma parte de mí.

¿Qué nace primero, las palabras o las partituras?

Primero surge una emoción. Pocas veces, creo que casi nunca, he dicho hoy voy a componer. Surge en un momento en el que necesito expresarme porque algo me está sucediendo internamente. Y es el piano el que me ayuda a expresar esa emoción, pero lo que pretendo encontrar en el microrelato también es esa misma emoción.

Puede que surja antes la música porque es lo que primero expreso, pero luego ya lo voy a contar en la literatura. Parte de todo, de un sentimiento, de una emoción que luego se plasma en el piano y luego en la literatura para explicar por qué me siento así, por qué he compuesto esta pieza.

¿A través de que lenguaje te sientes más cómoda a la hora de expresarte?

Puede que el piano sea más visceral, sale solo. En la literatura hay que reflexionar cuáles son las palabras que quiero plasmar. Algunas piezas que han surgido de una improvisación, sin ser proceso de muchísimo tiempo de reflexión, como por ejemplo Isabel.

En el nuevo disco nos encontraremos una colaboración con el rapero gallego Habló Pablo. ¿Cómo fue la experiencia?

Coincidimos en un proceso de una aceleradora de la Fundación Paideia y escuchó mi música, le gustó y me dijo si quería hacer una colaboración y mezclar clásico con rap. Me pareció que era una manera de juntar dos mundos que normalmente están completamente separados para que tanto la gente que escucha rap como clásico tenga un lugar para confluir. Fue muy bonito y en el disco quise incluir la parte instrumental para darle una perspectiva global desde el piano, que el oyente pueda sentir la historia, pero solamente desde la música.

¿Algún otro artista con el que te gustaría colaborar?

Me encantaría hacer una colaboración con un pianista y compositor que es referente en el neoclásico y en la música instrumental actual, Ludovico Einaudi. Su música llega a la gente y eso es lo que pretendo con mi disco, llegar a la gente.

También me encantaría hacer colaboraciones con músicos gallegos, porque también tengo una parte de música tradicional en mi vida. Hace tiempo lo hablé con Deninghures. También me encantaría colaborar con Guadi Gallego porque aunue vengo de la música clásica tengo curiosidad por todos los géneros.

Me gusta explorar, conocer, curiosear y crear nuevas sinergias, que creo que es importante para una música clásica de la que a veces todos tenemos muchos prejuicios. Es necesario que los músicos clásicos también nos acerquemos a otros géneros con una mirada más actual e innovadora.