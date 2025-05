Tanxugueiras celebra el Día das Letras Galegas versionando a Leilía

Este 17 de mayo, las Tanxugueiras celebran el Día das Letras Galegas con un homenaje a la poesía oral y a las cantareiras y pandereteiras celebradas en esta fecha. Lo hacen con una versión de O meu amor de Leilía, una de sus referencias musicales y precursora del uso de panderetas en el escenario.

Aida, Sabela y Olaia escogen este tema por ser uno de los más influyentes del género y siendo sus intérpretes quienes inspiraron a Tanxugueiras a dedicarse a la música. Con esta canción, las gallegas se dirigen a todas las mujeres que antes que ellas dieron pie a la tradición.

La versión cuenta con un vídeo en el que se representa su unión con la música tradicional a través de unas largas trenzas que se entrelazan y que se acomodan entre ellas para simbolizar su compañerismo.

En un comunicado, las cantantes explican que "o vídeo significa que hai algo que nos une entre nós as tres, que é a tradición, a música tradicional, a nosa cultura, e non hai nada máis tradicional que un “carrapito”, nome que se outorga a esa trenza que se pode ver nas imaxes. Neste caso, quixémonos entrelazar entre nós para simbolizar esa unión e ese vínculo pola música tradicional. Ademais, o acto de coller as trenzas e ir buscando un sitio no colo da compañeira significa buscar un espazo na outra para descansar, que moitas veces é xusto o que precisamos. En definitiva, un sitio seguro que normalmente nos da a nosa xente, para poder durmir, descansar e pasar todos os males aí".

El vídeo se rodó en ExpoCoruña y muestra a las tres intérpretes en un plano secuencia con una puesta en escena sencilla. El coreógrafo Arnau Pérez se puso a los mandos de la dirección para esta pieza, introduciendo movimientos que buscan transmitir la delicadeza y el cuidado con el que el grupo trata la tradición.

En este Día das Letras Galegas, Tanxugueiras actuará en el escenario central de las celebraciones, que se sitúa en Malpica.