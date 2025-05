Estos son los grandes festivales que acogerá Galicia en 2025: fechas y artistas confirmados

Durante la última década se ha popularizado la organización de diversos festivales de música en directo. Galicia no ha querido quedarse atrás y actualmente acoge algunos de los festivales más importantes de España, como es el caso de O Son do Camiño o Resurrection Fest. Los festivales gallegos han conseguido tomar gran popularidad debido a sus destacados carteles y los espacios que acogen estos festivales, como es el caso de Ribeira Sacra Festival, que fusiona la experiencia de escuchar música en directo con el turismo.

La llegada del verano también implica la celebración de los primeros eventos que reúnen a miles de asistentes para bailar, saltar y cantar durante horas. Para muchos se han convertido en una cita anual que no se pueden perder bajo ninguna circunstancia. ¿Quieres asistir a alguno de estos eventos y no sabes por dónde empezar? ¡Aquí te explicamos lo imprescindible!

O Son do Camiño (Santiago de Compostela)

Pasada edición del festival O Son do Camiño. O Son do Camiño

Fecha: Jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de junio

Jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de junio Lugar: Monte do Gozo (Santiago de Compostela)

Monte do Gozo (Santiago de Compostela) ¿Quedan entradas a la venta? Sí. Las entradas todavía están a la venta para los días 12 y 13 en osondocamiño.es. Las entradas para el 14 ya se encuentran agotadas

Este 2025, la cartelera de uno de los festivales más importantes de Galicia está liderada por artistas tan reconocidos como Duki, Bryan Adams, Franz Ferdinand, Bad Gyal, Estopa The Prodigy o Amaral. Desde el jueves 12 hasta el sábado 14 del mes de junio todos los asistentes podrán disfrutar en Monte do Gozo de las actuaciones en directo que traerán estos artistas a Santiago de Compostela.

Serán tres días completos de música en vivo que no dejarán a nadie indiferente. O Son do Camiño dará inicio oficialmente a la temporada de grandes festivales de Galicia, celebrando su sexta edición por todo lo alto. A los grandes artistas mencionados anteriormente se le suman un gran repertorio de artistas nacionales de la música pop y urbana española, como Amaia, Nil Moliner, Carolina Durante y Dani Fernández.

Las últimas entradas todavía están a la venta. ¡Date prisa antes de que se agoten por completo!

Resurrection Fest (Lugo)

Una edición anterior del Resurrection Fest. Resurrection Fest

Fecha: Del 25 al 28 de junio

Del 25 al 28 de junio Lugar: Viveiro (Lugo)

Viveiro (Lugo) ¿Quedan entradas a la venta? Sí, aunque están prácticamente agotadas. Las últimas entradas en resurrectionfest.es

El festival español más importante del rock, punk, hardcore y metal celebra su 20º aniversario con una cartelera que reunirá, un año más, a los amantes del rock de dentro y fuera de España. Con el paso del tiempo ha ido ganando prestigio internacional y, en pleno 2025, no cabe duda de que se ha convertido en una parada obligatoria anual para muchas personas.

Este año, quienes lideran la cartelera son Slipknot, Falling In Reverse, Korn y Judas Priest, cuatro grupos icónicos de la escena rock, punk y metal que han asentado las bases de estos géneros. Junto a ellos también estarán otras grandes bandas como Jinjer, Undemann, Tesseract y Skindred. Se podrá disfrutar de un total de 85 bandas que harán del 20º aniversario del Resurrection Fest algo inolvidable.

¡No te lo pienses más y hazte ya con tus entradas! Seguro que no estarán disponibles por mucho tiempo más.

Coruña Sounds (A Coruña)

Concierto de Zaz en el muelle de Batería en el marco del ciclo musical Coruña Sounds Quincemil

Fecha: Varias fechas

Varias fechas Lugar: Varias localizaciones

Varias localizaciones ¿Quedan entradas a la venta? Las entradas para cada uno de los conciertos pueden comprarse en el enlace de la página web de Coruña Sounds

Coruña Sounds se ha consolidado como un referente en A Coruña. El ciclo de conciertos ha confirmado por ahora la actuación de Joaquín Sabina, que actuará el 18 y el 20 de septiembre en el Coliseum. Las entradas para ambas fechas están ya agotadas.

Arde Bogotá realizará una exclusiva gira en España en 2025 con parada en A Coruña de la mano del ciclo de conciertos. En concreto, el grupo actuará en el Muelle de Batería el 19 de julio. Leiva estará en el mismo espacio una semana antes: actuará en la ciudad herculina el 12 de julio.

PortAmérica (Pontevedra)

Imagen aérea del festival PortAmérica en la Azucreira de Portas.

Fecha: jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de julio

jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de julio Lugar: Azucreira de Portas, Caldas de Reis (Pontevedra)

Azucreira de Portas, Caldas de Reis (Pontevedra) ¿Quedan entradas a la venta? Sí. Las entradas para los tres días están a la venta en portamerica.es. Para los días 3 y 4 el precio será de 40 euros, mientras que para el 5 será de 50 euros.

El 2025 acogerá una nueva edición de Portamérica, el festival que reúne música y gastronomía en un mismo lugar.

La cartelera de este año presenta artistas de renombre internacional como Emilia, la artista argentina que goza de éxitos como No se ve o La Original; o el icónico Melendi, autor de grandísimos éxitos del pop y rock español como Destino o casualidad, Tu jardín con enanitos o Barbie de extrarradio. Tampoco podremos pasar por alto otros grupos y artistas de referencia en el género indie español, como Love of Lesbian, Veintiuno, Viva Suecia y La La Love You.

En cuanto a la parte del ShowRocking gastronómico del festival, esta nueva edición acogerá a más de 20 chefs de España y otros países del mundo, como Janaina Torres, quien vendrá desde Brasil para ofrecer a los asistentes las mejores muestras de su gastronomía.

Todavía quedan varios artistas y chefs por confirmar. ¡Sigue a la cuenta oficial de PortAmérica y mantente atento a sus novedades!

Atlantic Pride (A Coruña)

Atlantic Pride 2023. Atlantic Pride

Fecha: Del 6 al 13 de julio

Del 6 al 13 de julio Lugar: Jardines de Méndez Núñez y Plaza de Pontevedra, A Coruña

Jardines de Méndez Núñez y Plaza de Pontevedra, A Coruña ¿Quedan entradas a la venta? La entrada al festival es gratuita

El festival coruñés que celebra la cultura LGTBQ+ vuelve un año más. Su cuarta edición se cerró con una asistencia aproximada de 40.000 personas, la más multitudinaria hasta la fecha. Los coruñeses se reunieron en los Jardines de Méndez Núñez para disfrutar en directo de las actuaciones de grandes artistas como Luna Ki, Nena Daconte, Chanel o los internacionales Vengaboys.

Su quinta edición ya ha empezado a confirmar a los artistas que se subirán a los escenarios coruñeses. La cartelera del Atlantic Pride 2025 está coronada por Edurne, referencia internacional de la música y Judeline. Otros grandes artistas de esta edición serán Álvaro Mayo, Nia, Paula Koops y Merche. Además, se les sumarán también varios grupos y artistas de renombre en el panorama musical gallego, como Alana, Leria, Rivadulla, De Ninghures y Agoraphobia. A lo largo del festival tampoco faltarán las actuaciones de diferentes Drag Queens, como Samantha Ballentines o Gaylicia.

¿Tienes ya apuntados los días que asistirás? ¡Tampoco te pierdas las actualizaciones que completarán su cartel! Todavía quedan muchos artistas más por confirmar.

Festival de Ortigueira (A Coruña)

Festival de Ortigueira.

Fecha: Del 9 al 13 de julio

Del 9 al 13 de julio Lugar: Ortigueira (A Coruña)

Ortigueira (A Coruña) ¿Quedan entradas a la venta? El festival es gratuito

El festival que celebra la cultura celta ya ha confirmado una nueva edición en la provincia de A Coruña. Desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 se podrá disfrutar de la mejor música del folclore celta y reunirá a los apasionados de este género desde diferentes partes de España y Europa. Como cada año, el Festival de Ortigueira recibirá diversos grupos y artistas de cada rincón de Galicia y España, pero también del panorama internacional, como Gran Bretaña, Irlanda o Escocia.

La edición del año pasado se cerró con una asistencia de más de 100.000 personas, quienes cantaron y bailaron al son de grandes figuras de la música celta como Fillas de Cassandra, Böj, Dervish, Backwest y Green Lads.

Esta nueva edición recibirá al importantísimo grupo francés La bottine souriante, referencia internacional del folk que vuelve al festival tras 16 años. La cartelera completa de 2025 todavía no ha sido revelada, así que recomendamos seguir a las cuentas oficiales del Festival de Ortigueira para no perderse ninguna actualización.

Ribeira Sacra Festival (Lugo)

Ribeira Sacra Festival. Javier Rosa

Fecha: Del 18 al 20 de julio

Del 18 al 20 de julio Lugar: Varias localizaciones de la Ribeira Sacra, Lugo

Varias localizaciones de la Ribeira Sacra, Lugo ¿Quedan entradas a la venta? Sí. Los abonos generales ya están agotados, pero hay muchas opciones más en festivalribeirasacra.com

Ribeira Sacra Festival es mucho más que eso: se trata de una experiencia completa que fusiona música y la experiencia turística de visitar la Ribeira Sacra. Durante tres días completos se podrá disfrutar de la mejor música en vivo en escenarios únicos, como en catamaranes que se pasean por el río Cabe, Miño y Sil o en el mirador de Santiorxo.

En la XXVII edición del festival, el cartel de artistas está protagonizado por la cantautora internacional Julieta Venegas, artista de grandes éxitos atemporales como Me voy o Limón y sal. Estará acompañada de The Jayhawks, Exsonvaldes, Ángel Stanich y un concierto sorpresa Momentos de Alhambra.

¿Te lo vas a perder? ¡Compra ya tus entradas, queda muy poco para que se agoten!

Atlantic Fest (Vilagarcía)

Imagen del Atlantic Fest 2023. Atlantic Fest

Fecha: Del 18 al 20 de julio

Del 18 al 20 de julio Lugar: Praia da concha, Vilagarcía

Praia da concha, Vilagarcía ¿Quedan entradas a la venta? Sí. Están a la vente los abonos del tramo 2 a 65 euros en atlanticfest.com

Los días 18, 19 y 20 de julio se celebrará el Atlantic Fest en Vilagarcía de Arousa, tres días completos en los que solo existirán la música, los amigos y el buen rollo. Más que un festival, se trata de una reunión hecha por y para los amantes de la música.

Este año regresan con una potente cartelera llena de artistas y grupos de diferentes géneros que abarcan fans de todas las edades. La tríada legendaria de los invitados de este año serán Primal Scream, The Jesus & Mary Chain y Slowdive. A ellos se les sumarán también otros nombres del panorama musical español que ya tienen un notable reconocimiento: Zahara, Xoel López, León Benavente y Quique González. Por último, también se podrá escuchar el sonido más fresco y juvenil que traen artistas emergentes como La Bien Querida, pablopablo o Cristalino.

El Atantic Fest es, sin duda, un festival de música con mayúsculas. ¡Reserva tus entradas antes de que se agoten!

Morriña Fest (A Coruña)

Concierto del Morriña Fest en una edición anterior. Quincemil

Fecha: 25 y 26 de julio

25 y 26 de julio Lugar: Puerto de A Coruña

Puerto de A Coruña ¿Quedan entradas a la venta? Sí. Tan solo quedan disponibles las entradas para el viernes 25 a 49 euros y las últimas entradas de la oferta de abono para ambos días a 83 euros. Se pueden conseguir en morrinafestival.com

Llega la quinta edición de uno de los grandes festivales de Galicia, el Morriña Fest, el cual ha conseguido reunir grandes cifras de público nacional e internacional gracias a su cartelera llena de influyentes artistas del panorama musical actual. El año pasado ganó gran reconocimiento debido a la asistencia de importantísimos artistas, como Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, y Aitana, referencia del pop español.

La edición de 2025 promete no quedarse atrás, pues ya se ha confirmado la asistencia de artistas tan importantes como Peso Pluma, Ozuna, Nathy Peluso, Residente y Jhayco. Junto a elllos actuarán también Ginebras, Pignoise, Miss Cafeina y Veintiuno.

No te pierdas este festival de referencia en Galicia. ¡Compra tus entradas antes de que se agoten!

Río Verbena Fest (Pontevedra)

Imagen de la edición del Río Verbena Fest de 2023. Río Verbena Fest

Fecha: Del 22 al 23 de agosto

Del 22 al 23 de agosto Lugar: Explanada del Recinto Ferial, Pontevedra

Explanada del Recinto Ferial, Pontevedra ¿Quedan entradas a la venta? Sí. Los abonos para los dos días todavía están a la venta desde 58 euros en my.weezevent.com

La tercera edición del Río Verbena Fest pontevedrés tendrá lugar el viernes 22 y sábado 23 de agosto, dos días completos en los que se podrá disfrutar de las actuaciones en directo de algunos de los mejores artistas nacionales.

La cartelera está liderada por Loquillo, quien le dedica una parada a este festival con su gira Corazones Legendarios. El mismo día, viernes 22, también podremos disfrutar de la música en vivo que nos traerán los atemporales Efecto Pasillo, Coque Malla y Pignoise. El sábado 23 se subirá a los escenarios Álvaro de Luna, una de las figuras de la música española más importantes del momento. Tampoco nos podremos perder las actuaciones de Nil Moliner o Malmö 404.

Todavía faltar por confirmar varios artistas más. ¿Te lo vas a perder? ¡Sigue las redes sociales de Río Verbena Fest para no perderte ninguna actualización!

Festival Noroeste Estrella Galicia (A Coruña)

Festival Noroeste en la playa de Riazor. Concello de A Coruña

Fecha: Aún no hay fecha confirmada, pero será en agosto

Aún no hay fecha confirmada, pero será en agosto Lugar: Playa de Riazor, A Coruña

Playa de Riazor, A Coruña ¿Quedan entradas a la venta? El festival es gratuito

Uno de los festivales gratis más importantes de A Coruña ya ha confirmado su 38ª edición, que será acogida durante la temporada de agosto, como todos los años. Su anterior edición fue una de las más exitosas hasta el momento, pues reunió en la playa de Riazor a un total de 135.000 asistentes. Además, acogió también una inolvidable actuación de Vetusta Morla, quienes anunciaron de manera oficial su retirada de los escenarios.

La programación del Festival Noroeste EG 2025 se da a conocer en los últimos años a inicios del mes de agosto, coincidiendo con las fiestas de verano que acoge la ciudad de A Coruña. Por ello, recomendamos seguir sus redes sociales para estar pendientes de cuando sean oficialmente anunciadas.

Recorda Fest (A Coruña)

Recorda Fest de A Coruña. Recorda Fest

Fecha: 5 y 6 de septiembre

5 y 6 de septiembre Lugar: Muelle de batería del Puerto de A Coruña

Muelle de batería del Puerto de A Coruña ¿Quedan entradas a la venta? Sí. Las entradas para ambos días están disponibles desde 55 euros en recordafest.es

Recorda Fest es el nuevo festival gallego que tiene como principal misión reunir a los artistas más icónicos de la música española bajo el concepto de 'recordar' a todas aquellas figuras que formaron nuestro gusto musical cuando éramos más jóvenes. El año 2025 marcará su tercera edición y, a este punto, no cabe duda alguna de que con sus dos ediciones pasadas ya se ha convertido en un influyente festival de música en Galicia.

Este año, la cartelera del Recorda Fest está encabezada por Álvaro de Luna, quien se subirá de nuevo a los escenarios gallegos. También estará acompañado de Despistaos, los atemporales Efecto Pasillo, Nena Daconte, quien regresa para hacer gritar a todos con su Tenía tanto que darte; Ultraligera, Xoel López, Fran Pera, Griso, Kate Ryan, Lori Meyers y Leire Martínez, la ahora ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, quien ha causado furor en redes sociales con su primer single Mi nombre.

Todavía falta por anunciar a un gran artista y a otros grupos que se sumarán a la cartelera del festival. ¡Sigue sus redes sociales para no perderte ninguna de sus actualizaciones!

Caudal Fest (Lugo)

Edición pasada del Caudal Fest. Caudal Fest

Fecha: 19 y 20 de septiembre

19 y 20 de septiembre Lugar: Xardín do Pazo de Feiras e Congresos, Lugo

Xardín do Pazo de Feiras e Congresos, Lugo ¿Quedan entradas a la venta? Sí. Tan solo queda el abono por dos días de 8 euros. Se puede comprar en caudalfest.es

El Caudal Fest, bautizado como la última gran fiesta del verano, regresa en 2025 con una nueva edición que nos servirá para despedir el verano por todo lo alto.

La cartelera de su séptima edición está protagonizada por Love of Lesbian, el grupo que marcó la tendencia del género indie en España; Dani Fernández, ex-miembro de la boyband española Auryn; Melendi, icónica figura del pop-rock español; y Carolina Durante, el nuevo grupo indie rock español que ha llegado para quedarse. Junto a estos reconocidos nombres también actuarán otros artistas muy escuchados en España, como Duncan Dhu, Niña Polaca, Zahara, Elyella y Marlon.

¿Quieres despedir el verano acompañado de la música en directo de los mejores artistas del panorama musical español? ¡Entonces no dudes en hacerte con su abono antes de que se agoten!

Noites do Porto (A Coruña)

El Noites do Porto de A Coruña.

Fecha: Del 22 al 28 de septiembre

Del 22 al 28 de septiembre Lugar: Puerto de A Coruña

Puerto de A Coruña ¿Quedan entradas a la venta? Sí. Todavía no han salido a la venta

Las fechas del festival Noites do Porto ya han sido confirmadas: dará inicio el lunes 22 y finalizará el domingo 28. Esta quinta edición anuncia una semana entera que acogerá a diferentes grupos y artistas que se despedirán oficialmente del verano y le darán la bienvenida al otoño.

A lo largo de estos día podremos disfrutar de música en directo de diferentes géneros musicales: pop, rock, flamenco, música urbana... ¡Y muchísimo más! El festival Noites do Porto se celebrará simultáneamente en el Muelle de Batería de A Coruña y en diferentes salas y clubs icónicos del centro coruñés, como la sala Mardi Gras, Garufa, Inn Club y Jazz Filloa.

La programación del festival Noites do Porto todavía no ha sido revelada, pero recomendamos seguir sus cuentas de redes sociales para no perderse ninguna actualización.

Surfing the Lérez (Pontevedra)

Imagen de archivo del Surfing the Lérez.

Fecha: Del 6 al 7 de junio

Del 6 al 7 de junio Lugar: En la orilla del Río Lérez (Pontevedra)

En la orilla del Río Lérez (Pontevedra) ¿Quedan entradas a la venta? Gratuita

Este espectacular evento durará dos días, 6 y 7 de junio. Artistas como Anout, King África, Anabel Lee, Antía Miuiño o Néstor Pardo se darán cita el primer día, con una variedad de eventos.

El día 7 el cartel lo protagonizan entre otros Cora Yako, Gima o Liorta, en otra jornada con una gran programación y posibilidades.

Está organizado por el Concello de Pontevedra y producido por Producciones Jack Jack.

Big Sound Festival (Pontevedra) Edición anterior del Big Sound Festival. Fecha: Del 11 al 12 de julio

Del 11 al 12 de julio Lugar: Parque de Tafisa

Parque de Tafisa ¿Quedan entradas a la venta? Sí. Abonos a la venta a través de la web Este gran festival vuelve a tener parada en Galicia, tras las que realiza en Sevilla y Valencia. De esta forma, el viernes 11 de julio los fans de Nicky Jam o Juan Magan, además de Cali y el Dandee podrán disfrutar en directo de sus ídolos.

El sábado 12 de julio, la programación se compone de nombres tan destacados como Omar Montes o Leire Martinez, sin olvidar a Lode o María Escarmiento. Habrá además, servicios de buses desde las principales ciudades gallegas para facilitar la asistencia de todos aquellos que quieran acudir.

Reggaeton Beach Festival (Nigrán)

Imagen de una edición pasada del Reggaeton Beach Festival.

Fecha: Del 26 al 28 de julio

Del 26 al 28 de julio Lugar: Porto do Muelle

Porto do Muelle ¿Quedan entradas a la venta? Sí. Ya a la venta en la web

Con un descuento del 50% en el precio de venta de entradas a las personas que residen en Nigrán, el festivan sigue avanzando con la presentación de su cartel.

Así, la organización ha ido dando a conocer la presencia de Checho Corleone, Justin Quiles, Ñengo Flow, Sech, Cosculluela, Hades66, Luar La L o Noriel.

Los últimos abonos ya están a la venta en la web oficial del evento. En la edición anterior, cerca de 28.000 personas se desplazaron en los días de celebración del festival. Este año las novedades son Nueva zona VIP, nuevo escenario, nuevos shows acuáticos y montón de sorpresas más, según avanza la organización.

Son Rías (Bueu)

Imagen de la edición 2022 del SonRías Baixas. May Robledo

Fecha: 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto

31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto Lugar: Bueu

Bueu ¿Quedan entradas a la venta? Sí. Ya a la venta en la web

El festival desveló a inicio del 2025 su programación completa para esta edición, que ya es la número 22. Se celebrará el 31 de julio y los días 1, 2 y 3 de agosto.

De esta ocasión son casi una treintena de nombres, que incluyen una propuesta musical fresca y que no se cierra a un solo estilo, sino que apuesta por una programación variada donde prima la calidad y el reflejo de una enorme heterogeneidad que capitaliza en la música de hoy en día.

Revenidas (Vilaxoán de Arousa)

Imagen de una edición anterior del festival Revenidas.

Fecha: Del 11 al 14 de septiembre

Del 11 al 14 de septiembre Lugar: Vilaxoán de Arousa

Vilaxoán de Arousa ¿Quedan entradas a la venta? Sí. Ya a la venta en la web

Desde hace unas semanas, la organización ha confirmado gran parte de su cartel para estos cuatro días de mucha actividad en Vilaxoán de Arousa. Así, músicos como Sés, Heredeiros da Crus, Onza, Riot Propaganda, Fermin Muguruza o Dick Mode están al frente de un cartel que todavía se va a completar en fechas próximas.

Este evento está organizado por Revenidas, con el apoyo y patrocinio de varias entidades públicas y privadas.