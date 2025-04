Estos son los gallegos que han pasado por Operación Triunfo: cómo quedaron y qué ha sido de ellos

Noelia Fonte, Roi Méndez, Eva B y Bea Porrúa, ex concursantes de Operación Triunfo.

Vuelve Operación Triunfo y lo hace con las pilas cargadas. Tras una edición que ha recuperado la esencia del formato y ha enganchado a una nueva generación de fans, el programa arranca los castings para su temporada número 13.

La gira de selección hará parada en Santiago de Compostela el próximo lunes 12 de mayo y, aunque de momento se desconoce el lugar y el horario, en 2023 los castings se realizaron en el Multiusos Fontes do Sar. Cabe destacar que Santiago será la única parada de los castings de OT en Galicia.

Y es que Galicia nunca ha sido ajena al fenómeno OT. Desde la primera edición en 2001, diez gallegos han conseguido entrar en la Academia más famosa de la televisión. Algunos se fueron pronto, pero otros se quedaron a las puertas de la final. Echamos la vista atrás para recordarlos a todos ellos y para saber qué están haciendo en la actualidad.

Noelia Fonte (Guitiriz)

Noelia Fonte durante una gala. RTVE

Noelia Fonte, natural de Guitiriz (Lugo), fue una de las primeras en entrar en la Academia. Lo hizo en la tercera edición del programa, 2003-2004, y se quedó a las puertas de la gran final logrando un séptimo puesto.

Tras salir de OT, Noelia intentó construir una carrera musical, para lo que se dedicó durante varios años a cantar en orquestas. Finalmente, retomó sus estudios y ahora es educadora infantil. Además, hace monólogos en Adestramento Actoral y no ha dejado de cantar.

Bea Porrúa (Pontecesures)

Bea Porrúa durante una actuación. Youtube

En la misma edición, la tercera, participó Bea Porrúa. Esta hizo historia en el formato al ser expulsada por la dirección del programa tras sufrir una grave lesión durante una clase de fitness. Estaba a un paso de la final, era la gala 10, pero una fisura de peroné frustró sus planes.

Tras su salida de Operación Triunfo, Bea llegó a publicar tres discos, uno de ellos en gallego. Actualmente trabaja como educadora social, aunque sigue vinculada a la música como profesora.

Miriam Villar (Vigo)

Miriam Villar durante una gala. RTVE

Miriam Villar fue la última de las tres gallegas que formaron parte de la tercera temporada de OT y fue la cuarta expulsada. Se presentó a los castings tanto en la primera como en la segunda edición y, cuando a la tercera entró, su paso por el programa fue discreto. Formó parte de pequeñas agrupaciones musicales, pero acabó por hacer su carrera profesional lejos de los escenarios.

Tras esta tercera temporada Televisión Española decía adiós al formato, que pasaba a manos de Telecinco. Todo esto en una edición donde ya no hubo gira, cosa que sí pasó en la primera y en la segunda.

Eva Carreras (Vigo)

Eva Carreras durante una gala. Telecinco

Galicia tuvo que esperar dos años hasta volver a ver otra concursante dentro de la Academia. Fue en la quinta edición -la segunda emitida por Telecinco, 2006-2007- cuando Eva Carreras se convirtió en aspirante. La viguesa hizo un gran concurso, pues no fue expulsada hasta la octava gala.

Tras su salida de OT pasó por varios grupos y lo intentó también en solitario, incluso, llegó a ser jurado del programa 'Son de Estrela', de la TVG. Sin embargo, un tiempo después decidió apartarse de este mundillo.

Enrique Ramil (Ares)

Enrique Ramil. @enriqueramil

Enrique Ramil fue el primer concursante gallego hombre en entrar en Operación Triunfo. Lo hizo en la octava edición, 2011, la última emitida en Telecinco. Esta edición, presentada por Pilar Rubio, fue cancelada por baja audiencia, aunque Enrique ya estaba fuera del programa cuando esto pasó.

Pese a ser el cuarto expulsado, sigue viviendo de la música hoy en día. Tras su salida del concurso, se dejó ver por programas como 'La batalla de los coros' y 'Tú sí que vales'. Además, intentó representar a España en Eurovisión, aunque sin éxito. Hace tan solo unas semanas sacó su última canción, La Moneda de la Soledad, disponible en todas las plataformas musicales.

Miriam Rodríguez(Pontedeume)

Miriam Rodríguez. @miriamrmusic_

Tras un parón de cinco años, Operación Triunfo volvió en 2017 a Televisión Española con su novena edición, de la que formaron parte tres gallegos. Miriam Rodríguez fue una de ellas, y también la que más lejos llegó en el concurso, pues quedó en tercera posición, solo detrás de Aitana y Amaia.

En la actualidad, Miriam se dedica plenamente a la música. Cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram y acaba de publicar su tercer disco en solitario, Líneas Rojas. Con él lleva girando desde finales de enero e hizo parada en la Sala Capitol de Santiago el pasado 8 de marzo.

Roi Méndez(Santiago de Compostela)

Roi Méndez. @roimendez

En la misma edición participó Roi Méndez, natural de Santiago. Durante el programa, en el que fue el décimo expulsado, Roi habló en numerosas ocasiones de su faceta como músico de orquesta en Galicia y se convirtió en uno de los participantes más icónicos y queridos.

Igual que Miriam, Roi sigue viviendo de la música y de las redes sociales, en las que acumula más de 380.000 seguidores. Su último single, Perfecto Desastre, ya ha visto la luz y sus fans ya están a la espera de poder escucharlo en directo.

Luis Cepeda (Ourense)

Luis Cepeda. Luis Cepeda.

El último de los tres concursantes gallegos de Operación Triunfo 2017 es Luis Cepeda, octavo expulsado. Durante la edición se convirtió en uno de los concursantes más discutidos, pues tuvo multitud de fans, pero también de haters. Entre junio y octubre de 2018 mantuvo además una relación sentimental con Aitana tras conocerse en el concurso.

Desde su paso por el programa no ha parado de trabajar. Ahora mismo se encuentra inmerso en su gira Contradicción Tour, con la que lleva recorriendo la geografía española desde septiembre del año pasado y con la que ya paró en A Coruña el pasado mes de noviembre.

Sabela Ramil (A Coruña)

Sabela durante uno de sus conciertos. @sabelamusic_

Un año más tarde, Sabela Ramil cubría el cupo gallego en la décima edición de OT, 2018. Sin dejar de lado la cultura y el folclore de su tierra, Sabela quedaba en cuarta posición en una edición en la que también participaron Alba Reche, Natalia Lacunza o Miki Núñez.

Sabela es otra de las que han sacado partida al fenómeno OT, pues desde su salida de la Academia no ha dejado de subirse a todo tipo de escenarios. Su última gira, Hi, my love, ha contado con 25 fechas, muchas de ellas en Galicia.

Eva Barreiro (A Coruña)

Eva B. @evabbbbb

La última ex concursante oficial de Operación Triunfo es Eva Barreiro. Formó parte de la undécima edición, 2020, donde consiguió la tercera plaza por detrás de Nia y Flavio. Esta es una edición que siempre será recordada, pues tuvo que ser suspendida y luego retomada por culpa de la pandemia.

Eva Barreiro, conocida como Eva B, estudiaba arte dramático en Vigo cuando entró en la academia y ahora compagina ambas pasiones, la de actriz y cantante. Viene de sacar un disco en octubre, pero también de debutar como actriz en la última temporada de Rapa, la serie gallega del momento.

Lina de Sol (Vigo)

Lina de Sol. @linadesol_

Lina de Sol, por su parte, estuvo a las puertas de entrar en esta lista, pero fue una de las eliminadas en la primera gala de la duodécima edición de OT, 2024, la primera en Prime Video. Lina interpretó una adaptación de Nada es suficiente, de Natalia Lafourcade. La decisión del jurado provocó indignación en redes sociales y convirtió el nombre de Lina en trending topic.

Pese a esto, la viguesa no se vino abajo. En la actualidad, Lina sigue componiendo y sacando su música, ya está dando sus primeros conciertos y acumula en redes 145.000 seguidores.