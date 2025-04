El cariño a Galicia de Lenny Kravitz en su concierto de A Coruña: "Sempre no meu corazón"

Cada vez que un artista de primer nivel o una estrella de la música ofrece un concierto en A Coruña surge una expectación curiosa y a la vez frívola por conocer cómo se ha comportado en las horas que ha pasado en la ciudad: en dónde ha estado, qué ha comido, qué ha visitado, qué ha comentado en las redes sociales, dónde se ha fotografiado. Lenny Kravitz actuó este jueves 10 de abril en A Coruña, dos días después de hacerlo en Lisboa. Poco se sabe sobre en qué invirtió sus horas coruñesas además de conquistar al público en un concierto en el que manifestó cariño a Galicia a través de sus palabras.

Lo hizo en gallego, despacio y con buena letra. Al principio y al final del espectáculo del Coliseum. Finalizada la cuarta canción, Always on the run, saludó con un grito: “¡Galicia!”. La locura clásica del público cuando una estrella de masas menciona su hogar se desató; y creció en intensidad con el recitado de Kravitz: "¡Quérovos! Estou moi feliz de estar convosco. Todos nós somos enerxía, somos vida, somos amor. Isto é moito para min. Graciñas".

"¿Lo he dicho bien?", preguntó en inglés. Recibió la confirmación del público. Volvió a gritar "Galicia" un par de veces más para demostrar que se encontraba a gusto, seguramente como en 2012, cuando actuó en A Coruña por primera vez.

Lenny Kravitz terminó su concierto en A Coruña caminando entre el público y saludándolo mientras alargaba su tema final, Let love rule. “Sempre estaredes no meu corazón”, se despidió tras una actuación que satisfizo a unos 8000 espectadores #acoruña #acoruna #coruña #coruna… pic.twitter.com/JH363EHyDW — Quincemil (@quincemil15000) April 11, 2025

A lo largo de dos horas Lenny Kravitz desprendió oficio, carisma, chulería y eficacia técnica ante una audiencia que tuvo la oportunidad de tocarlo cuando el músico, en la canción final, se paseó ante la primera fila, subió a la grada y caminó por todo un pasillo entre tendidos para tocar y dejarse tocar por los espectadores, bien protegido por personal de seguridad.

De vuelta al escenario tras el paseo, donde se juntó con Estrella Morente, telonera en los conciertos de España en esta gira europea, el gallego volvió a su voz: "Galicia, sempre esteredes no meu... corazón". Otra ovación en la despedida.

Emma Lustres y Goya Toledo

En Galicia, donde también actuó en O Son do Camiño de 2018 (había otra fecha en A Coruña en julio de 2020 pero se canceló por el COVID), gusta Lenny Kravitz, como demostraron algunos y algunas fans que este jueves llegaron con antelación al Coliseum. Equipadas con camisetas con el rostro del músico, un grupo de mujeres esperaba para entrar con emoción.

Kravitz, solo en el escenario, al final del concierto de A Coruña. Quincemil

En la grada hubo VIPs que también vibraron con el espectáculo del músico. En varios momentos lo demostró levantándose del asiento y bailando la actriz Goya Toledo, pareja de guitarrista de la banda de Kravitz, Craig Ross. A su lado la acompañaba Emma Lustres, la fundadora de la productora coruñesa Vaca Films.

En el gimnasio

Antes de que Lenny Kravitz llegase al Coliseum para probar el sonido y prepararse cuidadosamente para el concierto puso a tono su físico en un gimnasio de la ciudad, el de La Solana. Algunos usuarios se dieron cuenta de su presencia y le sacaron fotografías. "Cuando fui a entrenar lo último que me esperaba ver era a Lenny Kravitz haciendo press de banca en vaqueros y botas de cowboy", comentó una persona en redes sociales.

“Galicia, quérovos. Estou moi feliz de estar aquí con vós. Todos somos vida, enerxía e amor. Quérovos”. Lenny Kravitz saludó así al público de A Coruña tras interpretar “Always on the run”, el primero de sus grandes éxitos en el concierto de este jueves en el Coliseum. El público… pic.twitter.com/zU9sUKv86v — Quincemil (@quincemil15000) April 10, 2025

Se desconoce si se hospedó en el hotel Finisterre o en otro de la ciudad, o en alguno de los cómodos autobuses de la extensa flota de vehículos desplazados estos días para el montaje del espectáculo.

Las redes sociales del artista no publican contenidos sobre su paso por A Coruña. Quizá lo hagan los próximos días, pues imágenes de su concierto en Madrid fueron subidas hace pocas horas.

En las redes el público coruñés que disfrutó el jueves del concierto de Kravitz mostró su aprobación. "Un músico único, un divo, con un espectáculo musicalmente excepcional, quedan pocos como él", recoge un comentario. Otra usuaria, en cambio, lamenta no haber podido ir: "Sabes que te has hecho mayor, muy mayor, cuando viene Lenny Kravitz a tu ciudad, habla en gallego, arrasa, y te enteras al día siguiente".