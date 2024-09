India Martínez, en concierto en A Coruña: "Cada directo lo vivo con mucha intensidad"

El ciclo LiveXperience enciende los altavoces y las luces el próximo sábado 28 de septiembre con el concierto de la cordobesa India Martínez en el Palacio de la Ópera. Después de más de un año de rodaje por salas de España y Europa, la gira Vuestro Mundo Tour llega a A Coruña para presentar la fusión de flamenco, pop, reguetón y ritmos latinos que contiene su último disco, Nuestro mundo.

Tras la actuación de India Martínez, el ciclo patrocinado por CaixaBank proseguirá hasta diciembre con las citas de Miriam Rodríguez, Iván Ferreiro, Andrés Suárez y un artista por confirmar.

¿En LiveXperiencie cómo será la experiencia de ver y escuchar en directo a India Martínez?

Será un concierto auténtico en el que no te vas a esperar lo que ocurre. Cada concierto es diferente al anterior aunque tengan el mismo repertorio y sean de la misma gira. Me dejo llevar, cambio el repertorio, vuelvo locos a mis músicos si hago cambios de última hora. Al público le pasa lo mismo y si me pide una canción que no estaba prevista la incluyo.

Estos cambios se advierten ya en su último disco, Nuestro mundo. Ha mezclado estilos y no se sabe bien qué línea va a seguir un tema después de otro. ¿Quería sorprender al oyente?

Sí, porque cada álbum, incluso cada canción, tiene un concepto diferente. Me gusta incorporar sonidos nuevos, y eso lo he hecho desde que empecé a cantar de niña. Si no he cambiado en este aspecto de añadir cosas nuevas, no lo voy a hacer ahora.

Pop, flamenco, reguetón... ¿Quería atraer a nuevos públicos?

Los cambios de estilo no responden a una estrategia. La intención del disco es ponerle música al libro que escribí antes, Verdades a medias. Quería hacer una canción con Melendi basada en un poema del libro: fui a su casa, cogió la guitarra, compusimos y le dimos melodía a la letra. Todo fluyó muy bien, tanto que él me propuso poner música al libro entero, y así surgió. Poco a poco fui sacando las canciones de un disco que al principio no estaba en mi cabeza.

Hay más expectación y más calidez por parte de un público que piensas que está más alejado de tu música. Yo siento la misma cercanía en el norte que cuando estoy en Cádiz India Martínez

En uno de los temas, Mujer salvaje, dice: "Y sin mis canciones que no son armas de fuego se va acabando el juego y hasta es bueno morir". Es una letra que impacta. ¿A qué se refiere?

Es una canción profunda y esa frase alude a que si alguien deja de escucharme se apaga lo que hay entre nosotros. Surge como respuesta a una carta de una aficionada que recibí hace tiempo en la que cuenta sus sentimientos hacia mí a través de las canciones. Por ese amor desmedido y obsesivo hacia mi música dejó de escucharme, me dijo que no podía seguir yendo a mis conciertos, cortó una relación conmigo que la superaba. Para ella fue algo así como morir y empezar de nuevo. Esto es algo íntimo que no había contado.

¿La gira va cambiando también? Se lo pregunto porque comenzó hace un año y ahora llega a A Coruña.

A veces se estabiliza un repertorio, pero de repente necesito cambiar, una adrenalina nueva, recuperar un tema imprevisto o menos ensayado. Otras veces la gira vuelve al origen.

¿Cómo vive el público gallego, por ejemplo, una música de raíz flamenca tan alejada, que además usted fusiona?

A veces creo que los extremos se dan la mano de una forma especial. Hay más expectación, más calidez y predisposición por parte de un público que piensas que está más alejado de tu música. Yo siento la misma cercanía en el norte que cuando estoy en Cádiz. Los sitios estrictos, donde analizan tu arte, hacen que puedas perder el sentimiento y la frescura. Y donde no hay tanta tradición, hay más ganas, va mucha gente a los conciertos que ama el flamenco y a las que les llegas al alma con un simple quejío flamenco.

¿Cómo es el "mundo" de India Martínez?

No sabría describirlo... Bastante intenso. Realista pero también con ese punto soñador que te hace fantasear. Vivo cada momento, cada canción, cada disco y cada directo con mucha intensidad. Tengo que disfrutar de estas cosas como si fueran las primeras o las últimas en mi vida.

En ese mundo, ¿qué es lo que más le gusta del ámbito de la música? ¿Y lo que menos?

La música es mi vida, mi motivación, lo que me enciende y me apaga, lo que me obsesiona. Eso me impulsa y me mantiene viva, si no estaría frustradísima. Pero al mismo tiempo dedicar todo esto a la música me mantiene demasiado inmersa y hace que me olvide de otras cosas de mi vida. En todo caso, creo que hasta el día de hoy mantengo un equilibrio.